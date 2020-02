Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 febbraio 2020: Agnese allontana Armando mentre Luciano e Silvia....

Anticipazioni TV

Agnese decide che sia meglio allontanare Armando dalla sua vita mentre Luciano vuole organizzare una sorpresa di San Valentino per Silvia ma la donna è tormentata dai suoi segreti.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani - martedì 11 febbraio 2020 – Salvatore comunica alla madre di voler partire per la Germania e Agnese si allontana da Armando, convinta che quello che sta succedendo alla sua famiglia sia una punizione per essersi avvicinata a un altro uomo. Vittorio e Marta coinvolgono Federico nell'iniziativa di San Valentino del Paradiso mentre Luciano vuole fare una sorpresa a Silvia ma la donna è sempre più tormentata dai fantasmi del suo passato. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda su Rai1 alle 15.40.

Agnese allontana Armando in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 febbraio 2020

San Valentino è alle porte e al Paradiso c'è fermento per la nuova idea di Vittorio per la festa degli innamorati. Il Conti e Marta riescono a coinvolgere Federico nell'iniziativa del grande magazzino e Roberta, felicissima, ringrazia i coniugi per essere riusciti a riportare il Cattaneo vicino a lei. Rocco intanto si compiace nel vedersi sulla copertina del fotoromanzo ma non riesce ancora a dichiararsi a Marina. Agnese invece decide di allontanare Armando, dopo la decisione di Salvatore di recarsi in Germania, alla ricerca del padre. L'Amato è infatti convinta che quanto sta succedendo alla sua famiglia, sia la punizione divina per essersi avvicinata a un altro uomo.

Il Paradiso delle Signore: Silvia sempre più tormentata

Mentre al Paradiso delle Signore sta per arrivare Cupido con le sue frecce, Silvia non si dà pace. La Cattaneo ha confessato di aver tradito suo marito e questo suo segreto comincia a pesarle. Luciano intanto, ancora all'oscuro di questa tremenda verità, pensa di organizzare una sorpresa per sua moglie ma l'aria tormentata di quest'ultima potrebbe rovinare tutto. Il buon ragioniere è vicino a scoprire quello che Silvia gli sta nascondendo da anni?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.