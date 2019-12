Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 dicembre 2019: Marta si sente male! Gravidanza a rischio?

Anticipazioni TV

Marta ha dolore al ventre e Vittorio la obbliga a restare a casa. Salvatore prende coraggio e chiede un prestito per acquistare la caffetteria.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 11 dicembre 2019 – Marta si sente male e Vittorio la costringe a restare a casa. Marcello intanto capisce che Armando ha scoperto il suo passato mentre Salvatore, preso coraggio, va in banca per chiedere il prestito. Adelaide propone a Umberto di passare le vacanze di Natale in Liguria insieme a Riccardo e alle Brancia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Marta si sente male in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 dicembre 2019

Da quando Marta ha scoperto di essere incinta, Vittorio è diventato più apprensivo. La notizia di aspettare un bambino ha rallegrato tutta la famiglia e a casa Conti si respira sempre più un'aria di festa. La Guarnieri però, improvvisamente, accusa un fastidio al ventre e il marito la costringe a restare a casa per non farla stancare. Che ci siano problemi con la gravidanza? Armando, come promesso ad Agnese, ha indagato sul passato di Marcello, scoprendo cosa il ragazzo nasconde. Il magazziniere aiuterà il Barbieri o correrà a informare l'Amato?

Il Paradiso delle Signore: Salvatore prende coraggio e chiede un prestito

Gabriella è riuscita a infondere coraggio in Salvatore e a spingerlo ad andare in banca. Vittorio gli ha presentato un suo amico, un Direttore di Banca, a cui potersi rivolgere e l'Amato finalmente prende in mano la situazione. Deciso a dare una svolta alla sua vita, supera le sue paure e chiede un prestito per acquistare la caffetteria, come suggerito da Marcello. Adelaide intanto, a Villa Guarnieri, propone a Umberto di passare le feste natalizie in Liguria, in compagnia di Flavia e Ludovica Brancia e di Riccardo.

