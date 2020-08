Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 agosto 2020: Marta non si fida di Achille!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 11 agosto 2020 rivelano che nell'Episodio, Marta teme che Ravasi punti ai soldi della Zia e fa partecipi Vittorio e Riccardo dei suoi sospetti.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio dell'11 agosto 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Marcello e Roberta sospettano che Angela stia nascondendo qualcosa. Rocco, incoraggiato da Armando e deciso a conquistare Marina senza ricorrere a sotterfugi, le rivela che tra lui e Irene c'era un patto studiato per farla ingelosire. Salvatore, invece, comincia a non sopportare che Gabriella lavori a stretto contatto con Cosimo. Marta confida a Vittorio e al fratello i suoi dubbi su Ravasi che, pur mostrandosi degno di fiducia agli occhi di Adelaide, utilizza i soldi delle Brancia per i suoi interessi.

Rocco e Salvatore fanno i conti con la gelosia, nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 agosto 2020

Crescono i sospetti di Marcello e Roberta nei confronti di Angela, la donna ha un atteggiamento sempre più losco dopo essere stata convocata da Lo Monaco, l'avvocato incaricato di cercare suo figlio. Nel frattempo il tema della gelosia sembra il filo conduttore dell'intera puntata. L'Amato è infatti pronto a confessare a Marina di aver finto un interesse per Irene solo per suscitare la sua gelosia. Che non sia dunque la fine di quel triangolo amoroso che tanto ha fatto chiacchierare? Lo stesso maledetto sentimento anima Salvatore che, non accetta più di vedere Gabriella lavorare spalla a spalla con Cosimo.

Il Paradiso delle Signore: Marta rivela a Vittorio e Riccardo i suoi dubbi su Achille Ravasi

Marta non si fida di Ravasi, ha conquistato la fiducia di Adelaide mettendola definitivamente contro Umberto, mai poi continua ad attingere del denaro dei Brancia per portare avanti i suoi affari. La Guarnieri sempre più dubbiosa si confida con Vittorio e suo fratello... Se all'inizio della nuova stagione abbiamo sperato che finalmente tra Umberto e Adelaide fiorisse l'amore, purtroppo nel corso delle puntate abbiamo dovuto ricrederci. Il Guarnieri - pur di salvare la sua banca e le sue finanze - ha tentato di sedurre Flavia Brancia di Montalto, per mettere le mani sul suo immenso patrimonio.

Il Paradiso delle Signore: Marta teme che Ravasi punti al denaro di sua zia Adelaide

Purtroppo per lui, le cose non sono andate come sperato e infatti Flavia ha affidato la procura del suo denaro a Ravasi. Adelaide, furiosa di essere stata ancora una volta “tradita” da suo cognato”, ha deciso di voltargli le spalle e di lasciarsi corteggiare da Achille, suo vecchio amico. Ma Marta sospetterà che dietro i comportamenti di Achille – che sta scialacquando l'eredità delle Brancia di Montalto – ci sia ben altro che l'amore. Insomma la signora Conti penserà che Achille voglia solo il denaro di sua zia...

