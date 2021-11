Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 novembre 2021: Cosimo torna a Milano. Adelaide ha le spalle al muro!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Cosimo torna a Milano e fa paura!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, a casa Amato si discute dell'operazione di Tina. Mentre Giuseppe non è molto convinto che sua figlia debba operarsi, Agnese ritiene che questa sia la giusta soluzione e ringrazia Vittorio per essere così tanto vicino alla loro famiglia. Anna, dopo aver scoperto quello che sta succedendo a casa di Salvo, va dal barista per consolarlo. A Milano intanto arriva Cosimo. Il Bergamini è tornato in città ma il motivo è ancora misterioso. Sta di fatto però che Flora rinuncia al suo viaggio a Parigi e Adelaide comincia a pensare di non avere più scampo. Intanto Irene continua a boicottare Gemma. La Cipriani teme che la nuova assunta possa allontanarla da Stefania e confessa alla Colombo di aver paura di perdere la sua amicizia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Paura a casa Amato!

Tina ha confessato tutta la verità ai suoi genitori. Vittorio l'ha convinta a dire tutto e a lasciarsi aiutare da sua madre e suo padre. Ma a casa Amato le reazioni sono molto diverse. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che Giuseppe non sarà molto convinto che sua figlia si operi mentre Agnese – grata al Conti per essere così vicino alla sua bambina – cercherà di infondere coraggio alla ragazza e a convincerla a sottoporsi al più presto all'intervento. Il medico sarà infatti molto chiaro. Non c'è più tempo da perdere. Tina deve decidere entro poco se andare sotto i ferri o meno! Anna, dopo aver scoperto cosa tormenta Salvo, raggiungerà il barista per consolarlo. Il ragazzo riuscirà a digerire il fatto che la Imbriani sia vedova e abbia una figlia. Dato il suo buon cuore, siamo certi che si lascerà andare totalmente ai suoi sentimenti per lei.

Cosimo torna a Milano ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 novembre 2021

Flora indaga sulla morte di suo padre Achille ed è convinta che i Guarnieri, nonostante l'abbiano accolta con affetto, nascondano qualcosa. Per questo, dopo aver scoperto che Cosimo Bergamini – prima di partire per Parigi aveva accusato Umberto di un terribile crimine – ha deciso di raggiungere la capitale francese per parlare con lui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza annullerà il suo viaggio perché il Bergamini arriverà a Milano. Il ritorno di Cosimo in Italia non lascerà presagire nulla di buono, non per Adelaide e Umberto che cominceranno a temere che la Gentile Ravasi possa scoprire qualcosa di molto importante sulla scomparsa di Achille.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene ha paura di perdere Stefania

Irene vs Gemma, è la nuova guerra che si è scatenata al Paradiso delle Signore. La bella Cipriani non è stata per nulla contenta dell'assunzione di Gemma come nuova Venere e sta facendo di tutto per boicottarla e farla andare via. Irene ha molta paura che la nuova arrivata la allontani dalla sua amica Stefania. Per causa sua e di sua madre, la Colombo ha lasciato il loro appartamento e ora sembra che sia destinata a passare sempre più tempo con la sua sorellastra. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, al culmine della tensione, Irene rivelerà alla sua amica di essere molto preoccupata di perdere il suo affetto e la sua amicizia. Ma sicuramente non sarà così!

