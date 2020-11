Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 novembre 2020: Vittorio distrutto dopo aver scoperto che...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio è molto preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote dopo il furto al Paradiso. Luciano mal sopporta la vicinanza di Umberto a suo figlio e decide di andare a Villa Guarnieri per affrontarlo, ma dal duro confronto con il banchiere esce furioso, sotto lo sguardo di Adelaide, che chiede spiegazioni al cognato; lui però le rivela solo una parte della verità. Stefania è in attesa del suo primo appuntamento con Federico. Irene e Dora si prendono cura del suo aspetto per renderla irresistibile ma, per un contrattempo del giovane Cattaneo, l'incontro salta...

Vittorio ha scoperto che il ladro è suo nipote! Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 novembre 2020

Stefania Colombo, la nuova Venere, ha aiutato a risolvere il caso del furto al Grande Magazzino. La ragazza, libera da ogni sospetto, può serenamente tornare ai suoi affari, nello specifico, la complicata conquista di Federico. Vittorio ha apprezzato molto la sua preziosa collaborazione, ma confermati i sospetti della giovane, si è trovato a fare i conti con una verità inaspettata: il ladro è suo nipote Pietro. Da quando Edorado è morto, il Conti si è fatto carico della cognata e dei due nipoti, ma mentre con la piccola Serena è nato subito un buon feeling, con Pietro la situazione si fa sempre più complicata, il ragazzo infatti, è un vero ribelle!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Luciano contro Vittorio, Adelaide vuole sapere perchè...

Luciano è al limite, non sopporta più Umberto, non si tratta di solo di vecchi rancori, il Cattaneo teme il pericoloso avvicinamento del Guarnieri a suo figlio. Tra Umberto e Federico infatti, si sta creando un rapporto molto stretto, l'imprenditore ha un atteggiamento molto paterno nei confronti del ragazzo e questo comportamento desta grande gelosia in Luciano. Federico non conosce la verità sulle sue origini e il Cattaneo non vuole che le scopra mai. E' per questo che deciderà di andare a Villa Guarnieri e affrontare il suo nemico. Luciano è furioso e Adelaide resta sconvolta, la donna, già sospettosa, chiede quindi spiegazioni ad Umberto sulla terribile sfuriata del ragioniere; lui però le rivela solo una parte della verità.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il Primo Appuntamento di Stefania e Federico!

Stefania sta vivendo un momento della sua vita ricco di novità, emozioni e grandi soddisfazioni, a coronare i suoi sogni manca solo l'amore. La bella venere, infatuata di Federico, brama infatti di riuscire a farlo suo. Il Catteneo comunque, non sembra indifferente al fascino della ragazza e decide di invitarla ad uscire. Un primo appuntamento in cui la Colombo dovrà giocarsi il tutto per tutto. Per fortuna non sarà sola, in suo soccorso verranno le due amiche Irene e Dora: le ragazze si impegneranno per renderla irresistibile!

