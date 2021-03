Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 marzo 2021: La Caffetteria è in pericolo ma Marcello ha un piano...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 marzo 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, il Mantovano ha preso di mira la Caffetteria e Marcello pensa a un modo per salvare il suo locale.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, la Caffetteria è in pericolo. Il Mantovano ha preso di mira il locale di Marcello e Salvatore e il Barbieri deve trovare al più presto una soluzione. Problemi anche al Paradiso, sommerso dalle critiche. La clientela diminuisce a vista d'occhio e Vittorio convince Gabriella a rilasciare insieme a lui un'intervista. Irene invece racconta di come suo padre si sia infuriato dopo che ha scoperto che lei ha fatto da modella per l'abito incriminato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello escogita un piano per salvare la Caffetteria

Marcello è davvero nei pasticci. Il Mantovano non intende lasciare nulla di incompiuto. La sua aggressione a casa Ferraris è stata solo un avvertimento; ora il gioco si fa molto duro. Il criminale ha preso di mira la caffetteria e Salvatore è stato costretto ad assumere un guardiano notturno. Il Barbieri non può permettere che il suo sogno e quello del suo socio, venga minacciato così impunemente. Questo è troppo ed è ora di correre ai ripari. Il ragazzo pensa quindi a un modo per uscire da questa situazione e spera di mettere la parola fine a tutti i suoi problemi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il giovane si rivolgerà a un suo vecchio amico ma anche che la pagherà molto cara.

Vittorio ha un piano per salvare il Paradiso nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 marzo 2021

Vittorio è corso ai ripari. Il Conti salverà il Paradiso a tutti i costi e convincerà Milano di essere ancora un faro nella moda. Le accuse di malcostume e il numero di clienti sempre più in diminuzione, non riescono a scalfire l'animo indomito del direttore che ha già in mente un piano per salvare la faccia. Propone e riesce a convincere Gabriella a rilasciare insieme a lui un'intervista. In questa entrambi racconteranno come sono andate realmente le cose e qual è il significato della loro nuova collezione. Ma non solo, invita tutte le clienti a esprimere la loro opinione attraverso un telegramma, convinto che ci sia un nutrito gruppo di donne, pronte a difendere le novità proposte dal grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore: Irene subisce l'ira di suo padre ancora una volta

Lo scandalo scoppiato a Il Paradiso, ha messo a dura prova anche le Veneri. Tra loro, a pagarne il prezzo, è soprattutto Irene. È lei infatti ad aver indossato l'abito incriminato ed è lei che, una volta a casa, ha subito l'ira del padre. La ragazza racconta a Rocco di essere stata aggredita dal genitore e di essere stanca di essere oggetto di tali angherie. L'Amato vorrebbe aiutare la ragazza ma non riesce a trovare il modo adatto per farlo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che a risolvere la questione ci penserà inaspettatamente Maria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.