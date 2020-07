Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 luglio 2020: Angela rivela il suo segreto

Anticipazioni TV

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 10 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Rai1 Angela rivela a Riccardo di avere un figlio.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di venerdì 10 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Rocco e Salvatore scoprono le lettere di Agnese e temono che possa essere successo qualcosa a Giuseppe, emigrato in Germania. Angela paga un avvocato per trovare suo figlio e confessa a Riccardo il suo passato. Il ragazzo, commosso dal segreto della Barbieri, promette di aiutarla con il suo bambino.

Salvatore e Rocco alla ricerca di Giuseppe in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 luglio 2020

A casa Amato il nuovo anno ha portato molte preoccupazioni. Agnese è in pena per suo marito, visto che ha ricevuto indietro le lettere che gli aveva inviato. È da tempo che non riceve notizie da Giuseppe, emigrato in Germania e comincia a sospettare che gli sia successo qualcosa. Preoccupata per lui, si reca in chiesa per pregare e per celebrare la funzione del Nuovo Anno. Qui incontra Don Saverio, pronto ad accoglierla e ad aiutarla ad affrontare questo momento. Intanto anche Rocco e Salvatore scoprono della scomparsa di Giuseppe. Il giovane magazziniere chiede consigli ad Armando mentre il buon barista si mette subito alla ricerca di riposte sul padre.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Angela confessa a Riccardo la verità sul suo passato

Il rapporto tra Riccardo e Angela si fa sempre più intimo. Il Guarnieri ha fatto un dolce regalo alla giovane barista, donandole il vestito da sera che tanto desiderava e conquistando così la sua fiducia. Per questo motivo la bella Barbieri sente di potergli rivelare il suo grande segreto, quello che la tormenta ogni notte. Angela confessa a Riccardo di avere un figlio, di cui purtroppo non ha più notizie. Per poterlo rintracciare ha bisogno di tutto l'aiuto possibile e per questo ha pagato un avvocato.

