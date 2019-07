Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 luglio 2019: Umberto deve scegliere tra la vendetta e l'amore

Anticipazioni TV

Umberto è fiero di sua figlia ma il successo ottenuto da Marta lo mette in crisi. Non sa infatti se proseguire con il suo progetto di distruggere il Paradiso o rinunciare alla vendetta contro Vittorio.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 10 luglio 2019, Umberto è in difficoltà. Il successo di Marta lo rende orgoglioso ma lo mette davanti a una scelta: continuare con il suo progetto di vendetta oppure lasciar perdere tutto e archiviare la sua inimicizia con Vittorio? Intanto Antonio vuole fare un regalo a Elena e chiede l'aiuto delle Veneri per scegliere quello giusto. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Umberto diviso tra vendetta e amore nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 luglio 2019

Il Paradiso ha ottenuto finalmente un premio per i suoi sacrifici. Tutto merito del talento di Marta e del supporto di Vittorio, che ha sempre creduto in lei. Umberto non può che essere orgoglioso della sua bambina ma questa sua "vittoria" nel grande magazzino, influisce negativamente sul suo desiderio di vendetta. Il Guarnieri ha sempre tramato nell'ombra contro il Conti e non si è mai fatto alcuno scrupolo di far fallire il suo progetto. Ora però le cose sembrano diverse. Rinuncerà a piegare il suo nemico - distruggendo così i sogni di Marta - o abbandonerà la sua vendetta per far felice la figlia?

Un romantico regalo per Elena

Antonio è finalmente riuscito a portare Elena a Milano ma la ragazza sta vivendo un vero e proprio inferno con sua suocera. Agnese non è infatti per nulla contenta della presenza della ragazza a casa sua e fa di tutto per renderle la vita impossibile. Il giovane Amato cerca così di far tornare il sorriso alla sua amata fidanzata e pensa di farle un romantico regalo. Chiede però alle Veneri un aiuto per scegliere qualcosa di giusto e adatto per la bella Elena. Le ragazze si mettono subito all'opera.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1