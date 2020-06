Anticipazioni TV

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Riassunto Puntata di Domani in onda su Rai1. Ecco Cosa Succede, Trame della Soap nell'Episodio di mercoledì 10 giugno 2020.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - mercoledì 10 giugno 2020 - al Paradiso arriva finalmente la collezione di Gabriella. La Rossi è molto soddisfatta ma la sua felicità viene offuscata da un piccolo inconveniente accaduto a Defois. Riccardo si occupa di Angela, dopo averla investita mentre Adelaide organizza un incontro tra suo nipote e Ludovica. Intanto Agnese spinge Salvatore a fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata e anon perdere più tempo. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Trionfo per Gabriella! Ecco la sua collezione in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 giugno 2020

Per Gabriella è i giorno del trionfo! Dopo tanti sacrifici, è arrivata finalmente la sua nuova collezione. Al Paradiso c'è trepidazione per il lavoro della Rossi, giunto direttamente dalla fabbrica Bergamini. La bella ex Venere ha compiuto la prima delle tante “fatiche” della sua carriera e Vittorio è entusiasta del talento della sua collaboratrice, sempre più preziosa per il grande magazzino. La gioia di Gabriella viene però offuscata dalla brutta notizia di un inconveniente capitato a Defois, il suo mentore di Parigi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Riccardo si occupa di Angela ma Adelaide ha altri piani per lui

Angela ha rischiato di morire. Riccardo, in un momento di distrazione, l'ha investita e ora vuole prendersi cura di lei. Il ragazzo l'ha così portata nella sua grande villa e le ha prestato immediato soccorso. La Barbieri è felice di essere accudita e ha così modo di conoscere meglio il Guarnieri. La cameriera ha scoperto il suo lato oscuro o meglio il suo lato debole, dopo aver trovato la lettera che il giovane figlio di Umberto ha scritto per Nicoletta. È un periodo difficile per il rampollo di casa e Adelaide non è certo d'aiuto. La Contessa, per realizzare il piano di mettere le mani sul patrimonio Brancia, spinge il nipote a dare un'altra occasione a Ludovica e organizza tra loro un incontro. Un matrimonio risolverebbe di certo tanti problemi... sentimentali ma soprattutto economici.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese spinge Salvatore a sposarsi

Salvatore è molto orgoglioso di Gabriella ed è sempre più convinto a fare il grande passo. Agnese lo invita a prendere coraggio e a fare una proposta seria alla fidanzata. La signora Amato, tradizionalista com'è, non si vuole certo far sfuggire l'occasione di vedere almeno uno dei suoi due uomini di casa, sistemato. Se Rocco infatti ha rifiutato di conoscere meglio Maria, Salvatore è sul punto di prendere una direzione ben precisa e deve approfittare di questo momento di gloria della sua fidanzata.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.