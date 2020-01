Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 gennaio 2020: Marta salva Carletto ma mette a rischio un'altra vita...

Anticipazioni TV

Marta salva il piccolo Carletto ma poi, a causa dello sforzo, ha un malore.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 10 gennaio 2020 – Silvia rischia di rivelare a Federico le sue reali condizioni di salute mentre Roberta non riesce a trovare una soluzione alla situazione in cui si trova. Marta salva la vita a Carletto ma rischia di perdere il suo bambino. Adelaide intanto scopre che Umberto ha davvero una relazione con Flavia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

La verità che Federico non deve scoprire in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 gennaio 2020

Luciano e Silvia hanno accolto nella loro casa il loro sfortunato figlio. Federico è tornato a Milano in condizioni gravissime. Una brutta caduta gli ha causato la rottura di una vertebra e lo ha costretto sulla sedia a rotelle. La diagnosi è terribile ma il giovane Cattaneo ne è ancora ignaro. Il ragazzo pensa infatti di poter riprendere a camminare, prima o poi, ma i suoi genitori sanno che questo non sarà mai possibile. La paralisi è irreversibile. Silvia, in preda all'ansia, rischia di tradirsi e Luciano deve intervenire per trovare una soluzione e non ferire ulteriormente il suo “bambino”. Roberta intanto non sa come comportarsi. Dopo aver rivelato a Gabriella di non amare più il suo fidanzato, una sua lettera rischia di metterla ancora di più in difficoltà. Marcello invece chiede ancora una volta aiuto a Salvatore, l'unico in grado di ascoltarlo e capirlo.

Il Paradiso delle Signore: Marta salva Carletto poi si sente male

Prove da mamma per la bella signora Conti, incinta del suo primo figlio. Marta coglie l'occasione di testare le sue capacità materne con Carletto, il figlio di Clelia. Approfittando degli impegni lavorativi della Calligaris, la Guarnieri si offre di tenere a bada il bambino ma purtroppo la giornata insieme avrà una risvolto drammatico. Carletto infatti rischia di finire sotto una macchina e solo l'intervento di Marta, riesce a evitare il peggio. La ragazza non sembra aver riportato nessuno trauma e, nonostante Clelia le consigli di riposare, si reca in ufficio normalmente. Più tardi, sentendosi affaticata, decide però di tornare a casa. Rimasta sola nel suo appartamento, si sente male e Vittorio la trova stesa a terra priva di sensi.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide scopre il tradimento di Umberto

Gli avvertimenti di Achille si sono rivelati drammaticamente veri. Adelaide scopre che Umberto e Flavia hanno una relazione. La contessa, da sempre innamorata di suo cognato, sembra vivere un dejà – vu ma stavolta non si farà trascinare dalla gelosia. Seppur ferita, mantiene il suo solito contegno e decide di non rivelare a nessuno quanto appreso. Si tratta certamente di una strategia che la Di Sant'Erasmo sta mettendo in piedi per riprendersi ciò che è suo.

