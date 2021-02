Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Pietro comincia un corteggiamento serrato. Riuscirà a conquistare Stefania?

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata del 10 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Pietro è pronto ad andare alla riscossa con Stefania. Il ragazzo, dopo aver chiesto consiglio a suo zio Vittorio, comincia a fare la corte alla Venere. Intanto al Paradiso si fa largo l'idea di chi vincerà il premio di San Valentino. Federico intercede a favore di Ludovica con suo padre Umberto mentre Salvatore, parlando con Anna, capisce che Gabriella è ancora molto indecisa sulle sue nozze.

Pietro alla conquista di Stefania in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 febbraio 2021

Chi disprezza, compra! Recita così un vecchio modo di dire e sembra proprio che questo succeda tra Pietro e Stefania. Il giovane Conti, dopo aver detestato per lungo tempo l'ultima arrivata delle Veneri – colpevole di aver smascherato i suoi furti – sembra essersi preso una bella cotta. Ma come fare per dimostrare di aver cambiato radicalmente opinione su di lei? Semplice: parlarne con Vittorio. Pietro si confida con lo zio e dopo aver ricevuto da lui preziosi consigli, va all'attacco. Il ragazzo comincia una corte serrata alla bella Colombo. Chissà come reagirà la commessa e se accetterà il corteggiamento del suo vecchio “nemico”.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica parteciperà alle nozze di Cosimo

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che assisteremo a un vero e proprio colpo di scena. Federico, consapevole dei problemi di Ludovica con la famiglia Guarnieri, deciderà di intervenire in suo favore. Il Cattaneo riuscirà a parlare con Umberto e a persuaderlo a dare una seconda opportunità alla Brancia di Montalto. Non solo, le permetterà di partecipare alle nozze di Cosimo e Gabriella, da cui era stata esclusa. Vi riveliamo che questo gesto cambierà completamente le sorti della Contessina e aprirà la strada a diversi e sempre più complicati scenari a Villa Guarnieri. Intanto proprio alla luce di questi fatti, Ludovica continuerà a indagare su Federico e Umberto, sicura che tra loro ci sia ben più di un rapporto di stima.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore è sicuro che Gabriella lo ami ancora

L'arrivo di Anna a Milano, ha riacceso le speranze in Salvatore. La giovane cugina di Gabriella ha da subito intuito che tra la sposa e il barista ci sia qualcosa di irrisolto. Si è quindi fatta avanti per vederci chiaro. A seguito di una conversazione con lei, Salvo avrà la conferma di quanto pensava: la Rossi è incerta sul suo matrimonio ed è molto probabile che lo ami ancora. Correrà quindi a cercare una soluzione, che gli permetta di fermare le nozze. Intanto a Il Paradiso delle Signore, le Veneri raccolgono la testimonianza bellissima di una coppia e cominciano a credere che sarà proprio questa la vincitrice del premio di San Valentino.

