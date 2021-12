Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 dicembre 2021: Agnese sviene! Paura per Tina e Vittorio...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Tina e Vittorio trovano Agnese svenuta per terra. Cosa le sarà successo?

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina ha appena scoperto la data della sua operazione. La ragazza è agitatissima e con lei anche Agnese. Salvatore non riesce ancora a perdonare sua madre e questa situazione mette Anna in imbarazzo. Per Agnese i guai sono solo all'inizio. L'Amato ha infatti un malore e cade a terra svenuta. Così, riversa sul pavimento, la trovano Tina e Vittorio. Intanto Umberto scopre che Flora sta usando ogni mezzo – anche l'inganno – per scoprire i suoi segreti e quelli di Adelaide. Il Guarnieri ne rimane profondamente deluso. Stefania invece continua a remar contro alla relazione tra Gemma e Marco. Nonostante tutto i due ragazzi riescono a vedersi e si scambiano il loro primo bacio.

Agnese ha un malore ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 dicembre 2021

A casa Amato regna ancora una forte tensione. Vittorio ha cacciato Agnese dal Paradiso, consigliando alla sarta di prendersi un momento di pausa. Il direttore ha infatti scoperto che la sua collaboratrice è particolarmente distratta e per questa sua mancanza, il grande magazzino ha rischiato di andare a fuoco. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per le cose per l'Amato rischiano di peggiorare. Dopo aver scoperto che Tina ha finalmente saputo la data del suo intervento, Agnese – in ansia quanto la figlia, sviene. E per terra la ritroveranno Tina e Vittorio, senza parole e terrorizzati che la donna possa stare davvero molto male. Intanto Salvatore non riesce a perdonare sua madre. Questa situazione rischia però di mettere in imbarazzo Anna e di allontanarla da lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto deluso da Flora

Adelaide non ha intenzione di lasciare le cose al caso. Flora è in trappola o meglio lo sarà molto presto. La Contessa ha escogitato un piano per annientarla e liberarsi di lei. Ma i suoi propositi potrebbero subire un forte contraccolpo. Umberto sembra infatti fin troppo attratto dalla Gentile Ravasi tanto che, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, sarà molto deluso dallo scoprire che la sua ospite lo sta ingannando. Flora, capito che i Guarnieri sospettano di lei, sta cercando in tutti i modi di difendersi. E per farlo svia ogni pensiero negativo su di lei, mostrandosi innocente e totalmente all'oscuro dei fatti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma e Marco si baciano

Stefania è diventata un cane da guardia. Dopo aver ricevuto da Veronica il compito di sorvegliare e vegliare su Gemma, la ragazza ha cominciato a osservare le mosse non solo della sorellastra ma anche quelle di Marco. Il Di Sant'Erasmo sembra infatti profondamente attratto dalla Zanatta e sta facendo di tutto per corteggiarla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due, nonostante gli occhi vigili della Colombo, riusciranno finalmente a uscire insieme. E durante la serata scatterà il loro primo bacio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.