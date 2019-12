Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 dicembre 2019: Ludovica minaccia Angela, "Stai lontana da Riccardo!"

Anticipazioni TV

Ludovica si è accorta della vicinanza tra Angela e Riccardo e vuole la ragazza fuori dai giochi.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 10 dicembre 2019 – Silvia scopre che Clelia è tornata a lavorare al Paradiso e furiosa per la gelosia, chiede ad Agnese di tenere d'occhio la Calligaris e suo marito. L'Amato intanto teme che Marcello possa creare dei guai a Salvatore e Armando si propone di indagare sul conto del giovane Barbieri. Ludovica minaccia Angela, dopo che l'ha vista in atteggiamenti intimi con Riccardo. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Silvia gelosa di Clelia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 dicembre 2019

Il ritorno di Clelia rischia di mettere in pericolo nuovamente gli equilibri tra Silvia e Luciano. I Cattaneo avevano ritrovato l'armonia della coppia, dopo la partenza della Calligaris e ora la presenza della donna per cui il ragioniere ha perso la testa, ribalda ogni cosa. Silvia scopre che la sua rivale è tornata a lavorare al Paradiso per sostituire – momentaneamente – la Molinari e decide di intervenire prima che sia troppo tardi. “Ingaggia” così Agnese chiedendole di tenere d'occhio suo marito e la capocommessa a interim.

Il Paradiso delle Signore: Ludovica minaccia Angela

Un'altra donna rode di gelosia: Ludovica. La Brancia di Montalto crede di avere una possibilità con Riccardo dopo il loro bacio ma la presenza di Angela nella vita del ragazzo, comincia a stancarla. È per questo che intende metterla fuori gioco, minacciandola e tenendola lontana il più possibile dal Guarnieri. Intanto Agnese è spaventata per Salvatore. Ha infatti paura che Marcello lo metta nei guai e si confida con Armando. Il magazziniere la rassicura. Indagherà lui stesso sul conto del Barbieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.