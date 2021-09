Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1 ottobre 2021: Flora nel mirino di Adelaide! La Ravasi nasconde un segreto

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 1° ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Adelaide scopre che Flora nasconde un segreto. Scoprirà di cosa si tratta!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 1°ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio ha in mano il primo numero de Il Paradiso Market e non vede l'ora che esca. Il Conti deve però prima occuparsi di una situazione che sta diventando spinosa. Deve infatti fare da paciere tra Agnese e Flora, sempre più in contrasto. Ludovica è ko. La vendita di Villa Brancia si sta rivelando molto più complicata del previsto e, in preda ai dubbi, chiede supporto a Marcello. Adelaide intanto capisce che Flora non è sincera. La ragazza le nasconde qualcosa e lei scoprirà di cosa si tratta! Anna viene a sapere che i fiori che ha ricevuto le sono stati mandati da Salvatore. La Imbriani non ne è per nulla felice. Intanto Gloria scopre da Stefania che Ezio vuole risposarsi e decide di non consegnargli la lettera che gli aveva scritto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio fa da paciere tra Agnese e Flora

Al Paradiso tutto è pronto per l'uscita del primo numero de Il Paradiso Market. La nuova trovata pubblicitaria di Vittorio sta per venire alla luce e il direttore non vede l'ora che tutte le donne della città possano vedere le nuove collezioni del suo grande magazzino. Sarà sicuramente una grande vetrina per il negozio e una grande opportunità per ampliare gli affari. L'atmosfera sarebbe davvero fantastica se non fosse per un piccolo particolare: Agnese e Flora proprio non si sopportano. Dopo l'assunzione della Ravasi come nuova stilista, in Atelier è cominciata una vera e propria guerra. Le due prime donne della sartoria hanno opinioni diversissime e questo sta provocando un certo trambusto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti dovrà quindi intervenire e fare da paciere tra le due, sperando che prima o poi gli animi si plachino e le sue due donne trovino un comune accordo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica in crisi con la vendita di Villa Brancia

Ludovica ha deciso di seguire l'amore! La Brancia non intende rinunciare a Marcello anche se intorno a lei, tutti stanno facendo di tutto affinché succeda. La ragazza è più che certa di aver fatto la scelta giusta ma Adelaide ha rifiutato le sue dimissioni da vice presidentessa e quindi ora sembra tutto da rifare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci mostrano la contessina sempre più agitata. A peggiorare la situazione si è infatti aggiunta la vendita di Villa Brancia, che si sta rivelando sempre più complicata. Ludovica chiederà aiuto a Marcello, l'unico a poterle stare vicino in questo momento e l'unico che sembra realmente capirla. Intanto Anna scoprirà che i fiori che ha ricevuto, le sono stati mandati da Salvatore. La ragazza non gradirà per nulla questo gesto. L'Amato non ha speranze?

Adelaide scopre che Flora ha un segreto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1°ottobre 2021

Flora ha voluto conoscere Adelaide e l'incontro tra le due non è stato traumatico come la contessa temeva. La signora di Villa Guarnieri non ha infatti gradito l'arrivo a Milano della figlia del suo defunto marito ma dopo averla conosciuta ha messo da parte i suoi timori. Ma la scelta di Vittorio di trattenere la Gentile Ravasi in città e di offrirle il posto di Gabriella – come stilista de Il Paradiso – ha rimesso in allarme la Di Sant'Erasmo. Adelaide non ha per nulla gradito la scelta del suo ex “genero” e, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore – comincerà a tenere d'occhio la giovane “americana”. I suoi sospetti iniziali su di lei verranno purtroppo confermati. Flora nasconde un segreto – una lettera lasciatale dal padre, per la precisione - e questo potrebbe complicare molto la vita sia della contessa che di Umberto. Adelaide prometterà a se stessa di scoprire di cosa si tratta!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria scopre che Ezio vuole risposarsi

Ezio è stato assunto al Paradiso ma ha un segreto da rivelare a Stefania. Il Colombo ha confessato a sua figlia di non essere arrivo in città da solo. Con lui ci sono la sua nuova compagna e sua figlia, arrivate con lui per mettere su famiglia. Ezio vuole risposarsi, si è finalmente innamorato di nuovo. La bella Venere non prenderà benissimo questa novità e si confiderà con Gloria, senza sapere con chi in realtà sta parlando. La Moreau, sconvolta come lei da questa notizia, deciderà di fare un passo indietro e di non consegnare al suo ex marito la lettera che gli aveva scritto.

