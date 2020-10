Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1 ottobre 2020: Anna è scomparsa, la madre naturale l'ha portata via!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 1 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, i Conti attenderanno invano Daniela... ma la donna scomparirà insieme alla piccola Anna!

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata dell'1 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, tutto è pronto per l'apertura serale della caffetteria. Federico fa sapere ai suoi genitori di aver troncato la sua relazione con Roberta mentre Ludovica è venuta a sapere che Nicoletta tornerà a Milano dopo la fine del suo matrimonio con Cesare, ma chiede a Cosimo di non dire nulla a Riccardo. Daniela rivede la sua posizione e decide di riprendere con sé sua figlia, anche se offre ai Conti di fargli da madrina e padrino. Il giorno del Battesimo però, non si presenta in chiesa, spaventando la coppia.

Federico lascia Roberta, nella Puntata de Il Paradiso delle Signore del 1 ottobre 2020

Federico non riesce ad accettare la relazione del padre con Clelia e non si spiega perché Silvia sopporti passivamente il tradimento di Luciano. A rende più insopportabile la situazione inoltre, è il sospetto che Roberta fosse al corrente del legame tra il ragioniere e la capo-commessa. Ma Clelia non ci sta e decide di chiarire la sua posizione con Federico circa il legame tra lei e suo padre. A convincere il ragazzo però sarà una scoperta fortuita sul conto di sua madre: Federico continuerà a portare rancore nei confronti di Luciano, finché non scoprirà che anche Silvia ha tradito suo padre! La delusione sarà così grande da spingere il ragazzo a lasciare Roberta. Incapace di credere ancora nell'amore, ma soprattutto nella sincerità della sua compagna, sceglierà di dirle addio per sempre, poi comunicherà la scelta ai genitori così da far crescere in loro un enorme senso di colpa.

Il Paradiso delle Signore: Ludovica nasconde a Riccardo l'imminente ritorno di Nicoletta

Nicoletta ha lasciato Milano per seguire suo marito Cesare. Chiusa infatti la storia con Riccardo, reo di averla tradita con Ludovica ad un passo dall'altare, la Guarnieri era stata costretta a trasferirsi. A nulla era valso il ripensamento della Cattaneo, pronta anche a fuggire per ricongiungersi con un pentito Riccardo: Cesare aveva imposto il suo ruolo di marito e l'aveva obbligata alla partenza. Ma ora le cose stanno per cambiare, il matrimonio con Cesare è finito e Nicoletta e Margherita stanno per tornare a Milano. Ludovica ha scoperto del preoccupante rientro e si è confidata con Cosimo, chiedendo però all'amico di non dire nulla a Riccardo.

Il Paradiso delle Signore: Daniela scompare con la piccola Anna

Daniela, madre naturale della piccola Anna è tornata. La donna, sentita dai Conti, aveva inizialmente dichiarato di voler rinunciare alla maternità della bambina, per poi ritrattare. Novità dell'ultimo minuto, Daniela ha annunciato di volersi fare carico di sua figlia e a Marta e Vittorio, seppur addolorati, non è rimasto che fare un passo indietro. La donna però, grata alla coppia, gli ha chiesto almeno di fare da padrino e madrina ad Anna. Giunto però il giorno del battesimo, Daniela non si è presentata in chiesa, gettando nel più totale sconforto i due poverini...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.