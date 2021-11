Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° dicembre 2021: Agnese promette a Tina di non vedere più Armando!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 1° dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Agnese promette a Tina che non rivedrà Armando ma la ragazza decide comunque di affrontare personalmente il Ferraris.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 1° dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina è furiosa contro sua madre e Agnese non ha il coraggio di rivelare alla figlia la verità su lei, Armando e Giuseppe. La sarta, per calmare la ragazza, le promette che non rivedrà mai più il Ferraris. Ma la cantante non sembra essere soddisfatta di questa decisione e, preso coraggio, affronta personalmente il capomagazziniere. Intanto Salvo, ancora all'oscuro di tutto, propone a tutta la famiglia di raggiungere il padre in Germania e di festeggiare tutti insieme il Natale con lui. Vittorio incita le Veneri a prepararsi al meglio per la sfilata della nuova collezione. Le ragazze dovranno essere perfette; l'occasione è molto importante. Intanto Irene è ancora molto in ansia per Stefania. La Cipriani teme che la sua amica si allontani da lei e cerca di convincerla a non prendere in considerazione il suo trasferimento a casa del padre.

Agnese promette a Tina di non vedere più Armando ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1°dicembre 2021

Tina è furiosa con Agnese. Dopo aver visto il bacio tra lei e Armando è convinta che la madre si stia approfittando dell'assenza del marito per lasciarsi andare tra le braccia di un altro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la sarta, per calmare l'ira di sua figlia, prenderà una decisione molto difficile e sofferta: prometterà a Tina di non rivedere più il Ferraris. Nonostante questa promessa, la cantante sceglierà di affrontare personalmente il capomagazziniere. Sconvolto e deluso da quanto sta succedendo, Armando cercherà di far ragionare Agnese e la spingerà a raccontare – una volta per tutte – il suo segreto ai ragazzi. Giuseppe non deve farla franca, non stavolta!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo propone di raggiungere Giuseppe per Natale

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l'incitamento di Armando affinché Agnese riveli ai suoi figli la verità sul suo matrimonio, arriverà proprio al momento opportuno. Salvatore, all'oscuro di tutto e anzi galvanizzato dalla sua storia d'amore con Anna, proporrà a tutta la famiglia di partire per la Germania e di passare il Natale insieme a Giuseppe. Questa proposta scatenerà il panico in Agnese. Come riuscire a gestire questa situazione? La sarta sceglierà di dire tutto ai suoi ragazzi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene non vuole separarsi da Stefania

Al Paradiso, Vittorio sta organizzando la sfilata al meglio possibile. Il Conti è convinto che sarà un grande successo e che la collezione firmata Gentile Ravasi lascerà di stucco le sue clienti. Ma per riuscirci deve avere la massima collaborazione da parte delle Veneri. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore motiverà le sue ragazze a dare il meglio di sé. A loro è affidato il compito più importante: quello di far brillare Il Paradiso. Intanto Irene è sempre più spaventata dalla separazione da Stefania. La Cipriani teme che l'amica l'abbandoni trasferendosi a casa del padre e cercherà di usare ogni mezzo a sua disposizione per convincerla a non accettare la proposta di Ezio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.