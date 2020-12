Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1 dicembre 2020: Federico dice addio per sempre a Silvia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'1 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Armando è preoccupato per Marcello. Il capo magazziniere è insospettito dal nervosismo del Barbieri, profondamente turbato dall'incontro con il Mantovano. Intanto Luciano, grazie all'intervento di Vittorio, riesce a chiarirsi con Federico. Il ragazzo non è però ancora disposto a perdonare sua madre. Al Paradiso invece procedono i preparativi per l'evento in onore di Sant'Ambrogio, patrono di Milano e protettore delle api e dell'apicoltura. Pietro e Rocco hanno il compito di costruire un'urna a forma di arnia mentre Laura dovrà realizzare delle caramelle al miele.

Marcello ha paura! Scopriamo cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'1 dicembre 2020

Marcello ha paura! Il suo passato è tornato a bussare alla sua porta e nel momento meno opportuno. Il Mantovano, l'uomo a cui il Barbieri doveva dei soldi, è appena uscito di prigione e intende vendicarsi dell'affronto subito dal ragazzo. Si è così presentato da lui con una precisa minaccia: o riavrà i suoi soldi oppure provvederà a fargli del male. Marcello è sempre più nervoso. Non sa come comportarsi e non sa se avvertire Roberta di questo “piccolo” inconveniente, che rischia di mandare all'aria tutti i loro progetti. Armando, attento osservatore dei “suoi ragazzi”, è insospettito dall'atteggiamento strano del barista e comincia a indagare su cosa lo turbi così pesantemente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Luciano e Federico fanno pace

Federico è scappato di casa. Il ragazzo ha scoperto di essere figlio di Umberto e quindi di essere sempre stato ingannato dai suoi genitori. Sconvolto dalla scoperta, ha deciso di lasciare la sua casa e di non parlare più con nessuno. Luciano è disperato! Non sa come comportarsi e non può certo dare torto al ragazzo. Chiede però aiuto a Vittorio, pregandolo di tentare di parlare a suo figlio e di fare da paciere tra loro. L'intervento del Conti è provvidenziale. Federico e Luciano riescono a chiarirsi e il giovane accetta di dare fiducia all'uomo che lo ha cresciuto. E per quanto riguarda Silvia? Federico non intende perdonare sua madre. È lei la causa di tutto ed è lei che dovrà pagare per quanto successo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Grandi preparativi per Sant'Ambrogio

A Il Paradiso delle Signore fervono i preparativi per la festa di Sant'Ambrogio. Armando ha dato il suo prezioso contributo e Vittorio è stato ben felice di ascoltare il suo capo magazziniere, così affezionato al Patrono di Milano. Il Conti ha così chiesto a Pietro e Rocco di costruire un'urna a forma di arnia, per celebrare il santo protettore delle api e dell'apicoltura. I due ragazzi si mettono subito all'opera ma non sarà semplice portare a termine il lavoro. A Laura è invece stato affidato il compito di realizzare delle gustose caramelle al miele, cosa che la giovane accoglie con grande entusiasmo.

