Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1 aprile 2021: Adelaide si ribella a Fiorenza ma a caro prezzo...

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'1 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria è pronta per l'intervista pomeridiana a Il Paradiso. Federico si è proposto di aiutarla nella preparazione all'incontro con la giornalista mentre le Veneri si impegnano a trovarle un abito che renda giustizia alla sua bellezza e la faccia apparire al meglio. Fiorenza, a conoscenza del segreto di Marta e Dante, tiene in scacco Adelaide. La Contessa è però stanca di sottostare alle regole della Gramini e decide di ribellarsi. È però consapevole che potrebbe mettere a rischio la reputazione della sua famiglia. Sofia è furiosa a causa della discussione con Giuseppe. La Galbiati si confida con Marcello e gli racconta della sua lite con l'Amato. La ragazza decide di lasciare il laboratorio di pasticceria. Ludovica è sempre più presa da Marcello e per dimostrargli quanto ci tiene fa un gesto completamente inaspettato e spiazzante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Federico e le Veneri in aiuto di Maria

Maria diventerà una star. È certo che la bella Puglisi farà un figurone davanti alla stampa. La ragazza è stata spinta da Gabriella a rilasciare un'intervista sulla nuova collezione della Rossi. La giovane siciliana è felicissima per quanto sta succedendo e non riesce a trattenere l'emozione. Federico si è offerto di aiutarla per preparare il discorso da tenere con la giornalista mentre le Veneri, eccitate quanto lei dall'occasione, si stanno impegnando a trovarle l'abito giusto da indossare. Tutte tranne ovviamente Irene. La Cipriani non intende mettersi certo a disposizione della sua rivale ed è evidente la sua cocente gelosia. Maria sotto i riflettori è una grande smacco per lei e chissà che non escogiti qualcosa per sabotare questo grande momento!

Adelaide si ribella a Fiorenza ma la pagherà cara. Scopriamo cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'1 aprile 2021

Fiorenza tiene in scacco Adelaide. La notizia che tra Marta e Dante è scoccato un bacio, ha dato alla Gramini un vero e proprio asso nella manica per mettere in difficoltà l'odiata contessa. La vicedirettrice del Circolo vuole vendicarsi della Di Sant'Erasmo e quello che è accaduto alla sua nipotina adorata è quanto di meglio le potesse capitare sottomano. Ma dopo che Umberto ha scoperto il segreto di Dante, Adelaide non intende sottostare ancora i ricatti di Fiorenza. E per questo, sebbene spaventata di qualche ritorsione, si ribella con grande stile. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che le cose, come prevedibile, peggioreranno molto presto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Sofia lascia la Caffetteria

Marcello e Salvatore stanno per affrontare altri problemi nella loro Caffetteria. Dopo l'addio improvviso di Laura anche Sofia lascerà il laboratorio. La ragazza, stanca dei continui battibecchi con Giuseppe e impossibilitata a continuare con il suo doppio lavoro, deciderà di lasciare i due ragazzi. Una scelta che avrà profonde ripercussioni sui due baristi, ora davvero soli a gestire un'attività enorme. Troveranno una valida sostituta o diventeranno anche loro dei pasticceri? Intanto Ludovica, sempre più invaghita di Marcello, farà un gesto eclatante per il Barbieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.