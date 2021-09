Il Paradiso delle Signore: Al via domani la Nuova Stagione. Ecco tutte le novità della soap

Anticipazioni TV

Il giorno tanto atteso dai fedelissimi de Il Paradiso delle Signore è finalmente arrivato! Scopriamo insieme che cosa vedremo a partire da domani nelle puntate del sesto capitolo.

Domani pomeriggio, lunedì 13 settembre 2021, andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. I numerosissimi fan della soap tutta italiana sono impazienti di scoprire che cosa accadrà nei nuovi episodi! In attesa che arrivi domani, però, possiamo soddisfare - almeno in parte - la curiosità con qualche anticipazione!

Il Paradiso delle Signore 6: I personaggi che non vedremo più

Le novità saranno diverse, ed interessanti. Anzitutto, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), la moglie di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), sta per uscire di scena. La donna, infatti, presa coscienza che ormai il rapporto con il marito si sia definitivamente incrinato, non potrà fare a meno di decidere di lasciare per sempre Milano. Tuttavia, al di là di Marta, potrebbero dirci addio anche Rocco Amato (Giancarlo Commare), Federico Cattaneo (Alessandro Fella), Pietro Conti (Andrea Savorelli) ed Anna Rossi (Francesca Carrain): questi quattro nomi non compaiono più nel cast di produzione. Inoltre, Alessandro Cosentini, l'attore che interpreta Cosimo Bergamini, ha recentemente postato un video sui social in cui accenna alla possibile uscita di scena di Gabriella Rossi, interpretata da Ilaria Rossi.

Le new entry de Il Paradiso delle Signore 6

I nomi inediti che compaiono nel cast di produzione, invece, sono quelli di Valentina Bartolo e Lucrezia Massari, entrambe new entry già annunciate. Oltre a queste due giovani donne, però, in un video postato sul profilo Instagram di Alessandro Tersigni, c'è persino una ragazza misteriosa, la quale, secondo alcuni utenti che l'hanno riconosciuta, è Gaia Bavaro, un'attrice ventisettenne. A quanto pare, ci saranno tre nuove belle Veneri ad animare il grande magazzino! Altra new entry, Orazio Caputo: l'interprete ha condiviso svariate Instagram Stories per annunciare il suo arrivo nella soap, ad esempio mostrandosi in compagnia di Vanessa Gravina, alias la contessa Adelaide di Sant'Erasmo! Tuttavia, ancora non è dato sapere nei panni di chi si calerà. Massimo Poggio, invece, ha confermato - sempre tramite social - che ne Il Paradiso delle Signore sarà Ezio Colombo, padre di Stefania ed ex marito di Gloria.

Il Paradiso delle Signore 6: I grandi ritorni

Tina Amato (Neva Leoni) sta per tornare nel capoluogo lombardo. La cantante, nonché terzogenita di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese), ha lasciato Londra - e probabilmente il fidanzato, Sandro Recalcati (Luca Capuano) - per rimpatriare e rincasare. A quanto pare, Tina inizierà a lavorare a stretto contatto con il pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia). Anche Anna Imbriani (Giulia Vecchio) sta per fare ritorno a Milano, insieme alla figlioletta Irene... ma non insieme al marito. In una recente intervista, la Vecchio ha dichiarato: "Anna ritorna a Milano perché Quinto è morto". La Venere, infatti, potrebbe cominciare a vedere il bel Conti non più come un amico...

I personaggi che vedremo ancora ne Il Paradiso delle Signore 6

Confermata la presenza di Giulia Arena, l'attrice che interpreta Ludovica Brancia. La giovane ereditiera caduta in disgrazia, stando a quanto l'Arena ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata a Mio, vivrà un momento di "rivalsa personale". Confermata anche la presenza della contessa di Sant'Erasmo, la quale non dovrà soltanto occuparsi del mistero sulla scomparsa del marito Achille Ravasi (Roberto Alpi), ma, ad un certo punto, dovrà persino accogliere nella sua villa anche il nipote Marco di Sant'Erasmo, che potrebbe essere impersonato da Moisè Curia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.