Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Maria non vuole tornare con Matteo, colpa di un altro uomo?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Maria Puglisi conferma la sua scelta di non tornare con Matteo Portelli, ma sarà colpa dell'affare Hofer oppure la stilista si è innamorata di un altro uomo a Parigi? Ecco le Anticipazioni sulla soap.

Cosa accadrà tra Maria Puglisi e Matteo Portelli nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1? Le Anticipazioni sulla soap ci rivelano che, nonostante l’intervento della famiglia volata a Parigi per parlarle, la stilista non cambierà idea sulla fine della relazione con il contabile dell’Atelier, il quale si preparerà a lasciare Milano ricevendo solo odio da tutte le parti. Possibile che Maria abbia un altro uomo?

Maria lascia Matteo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1, Matteo Portelli confessa tutto quello che è successo con Umberto Guarnieri e con l’affare Hofer, che ha rischiato di rovinare per sempre il fratello Marcello Barbieri. Nonostante tutte le attenuanti del caso, nessuno sembra essere dalla parte del contabile dell’Atelier, anche dopo l’intervento della madre Silvana che persuade la famiglia Puglisi ad intercedere per il figlio. Avendo saputo quanto accaduto direttamente da Matteo, che è volato a Parigi per un confronto, Maria Puglisi ha infatti deciso di chiudere la relazione e annullare l’imminente matrimonio, gettando Portelli nello sconforto più totale. Avendo ascoltato la storia per intero e lo sfogo del ragazzo, Ciro e Concetta decidono di raggiungere Maria nella capitale francese per parlarle, mentre la figlia minore Agata non solo si schiera immediatamente dalla parte della sorella, ma fa in modo che tutti al Paradiso sappiano quanto accaduto, circondando così Portelli d’odio e sfiducia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Matteo vuole fuggire da Milano

La situazione precipita velocemente per Matteo Portelli nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, e il contabile dell’Atelier non sa più come farsi perdonare dalle persone che ama. A causa dei pettegolezzi messi in giro da Agata, inoltre, anche sul posto di lavoro si respira aria di tensione al punto da spingere Matteo a lasciare Milano. Dal momento che Maria non vuole più sposarlo e sembra essere irremovibile - la sua famiglia è volata a Parigi per convincerla a ripensarci ma lei non ha ceduto - e Marcello non vuole più avere nulla a che fare con lui, Portelli vuole ricominciare la sua vita in una nuova città, anche se questo purtroppo lo allontanerà dalla madre Silvana che vorrebbe convincerlo a rimanere e lottare per la sua verità. Matteo ha sbagliato, senza dubbio, ma ci sono anche delle circostanze da considerare. Le Anticipazioni sulla soap ci rivelano che, dopo aver salutato tutti ed essere in procinto di partire, Matteo riceverà una notizia che lo costringerà a rimanere ancora in città, ma di cosa si tratta?

Il Paradiso delle Signore 9: Maria ha un altro?

Cosa accadrà a Matteo Portelli nelle nuove puntate della soap di Rai 1? Non è chiaro perché il contabile del Paradiso deciderà di non lasciare Milano nonostante l’intenzione di fuggire lontano, ma quel che è chiaro è che potrebbe essere Maria Puglisi la causa. La famiglia della stilista è tornata in città dovendo comunicare a Matteo che la figlia non ha cambiato idea sul loro fidanzamento e matrimonio, notizia che ovviamente l’ha devastato. Ma se non fosse tutta colpa delle bugie che Portelli ha dovuto dire sull’affare Hofer? È possibile, infatti, che stando a Parigi, Maria abbia conosciuto un altro uomo e se ne sia innamorata, prendendo la confessione di Matteo come l’occasione di chiudere il rapporto prima delle imminenti nozze, così da potersi concentrare sulla nuova relazione. Non è chiaro se Puglisi rivelerà poi a Matteo di avere un’altra relazione, anche se certamente questo lo aiuterà ad affrontare la fine della relazione, ponendola sotto una nuova luce.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.