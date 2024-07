Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Clelia e Luciano di nuovo a Milano?

Anticipazioni TV

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sta per arrivare. Nelle nuove puntate della Soap di Rai1 ci saranno anche Clelia e Luciano? Scopriamo insieme cosa sappiamo sugli episodi inediti.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la numero 9 e 7 daily, arriverà il prossimo 9 settembre 2024. C’è grande attesa per gli episodi inediti della Soap e presto si scopriranno tutte le novità previste per l’autunno inverso 2024/2025. I fan, come noi, non stanno più nella pelle e c’è chi chiede, a gran voce, che Clelia e Luciano tornino a Milano e al grande magazzino, per farci vivere di nuovo il loro amore. Ma succederà? Ci sono possibilità?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: chi non ci sarà nella nuova stagione

Partiamo dalle certezze. Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore non ci sarà Vittorio. Conti ha detto addio a Milano e al suo grande magazzino per fuggire con Matilde, la donna che ama. Il direttore ha lasciato le redini della sua azienda a Roberto e Marcello, che si occuperanno degli affari insieme, sicuramente, ad Adelaide e Marta, che in qualche modo daranno il loro contributo. Non ci sarà neanche Maria, partita a Parigi con Matteo e pronta a grandi novità nella sua vita. La Puglisi probabilmente non farà capolino nemmeno per un momento o forse succederà a stagione già iniziata. La sua attrice, Chiara Russo, è attualmente impegnata con altri progetti ed è quindi probabile che la sua assenza sia definitiva. Grande assente anche Flora, ormai lontana da Umberto e decisa a rifarsi una vita lontana dal Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Arriva Odile!

È certo anche l’arrivo di Odile, la figlia di Adelaide, che creerà scompiglio nelle trame de Il Paradiso delle Signore. Il solo fatto di essere l’unica rampolla della Contessa è un buon motivo per diventare un personaggio dal grande potenziale e pare proprio che avrà un rapporto molto particolare – addirittura conflittuale – con Marcello. La sua presenza arricchirà gli episodi della Soap e la vedremo interagire anche con Umberto, in piena crisi e probabilmente in bancarotta. Ma con lei, a Milano, potrebbero arrivare anche Clelia e Luciano.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: I fan vogliono il ritorno di Clelia e Luciano

Il ritorno di Clelia e Luciano, ve lo diciamo subito, è un sogno più che una realtà. Sono anni che in fan della Soap vorrebbero che l’amore tra i due tornasse a farci sognare ma non è purtroppo certo che questo succeda. Il fatto che sul web se ne parli di nuovo riaccende però le speranze, anche le nostre, di poterli rivedere. Saremmo molto contenti che succedesse anche perché i due personaggi sono stati tra i nostri preferiti e ci farebbe piacere pure scoprire come sta andando il loro amore, per lungo tempo combattuto e poi finalmente trionfato. Non ci sono ancora conferme e gli attori Giorgio Lupano ed Enrica Pintore sono impegnati in altri progetti, televisivi e teatrali, che li hanno tenuti molto impegnati in tutti questi anni. Ma come si suole dire, la speranza è l’ultima a morire e noi ancora ci auguriamo che almeno una comparsata la facciano… anche in un solo episodio!

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.