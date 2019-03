Il Paradiso delle Signore 8 marzo 2019: Clelia in fuga

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 8 marzo 2019, Luciano aiuta Clelia a fuggire da Milano mentre Oscar convince Irene a tenere sotto controllo i movimenti della moglie. Adelaide, spinta da Luca, cambia atteggiamento nei confronti di Andreina mentre si accerta che dietro l'arrivo di Antonio a casa Guarnieri, non ci sia lo zampino di Ludovica. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

La convivenza al Paradiso con Oscar è ormai diventata ingestibile e Clelia è decisa a lasciare non solo il grande magazzino ma la stessa Milano. Luciano aveva tentato di far riappacificare marito e moglie ma dopo l'esaurimento nervoso della Calligaris, si è convinto che sia necessario che la capo commessa si dia alla fuga.

Clelia in fuga in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 marzo 2019

La Calligaris è pronta a lasciare Milano di nascosto da Oscar, il marito da cui ha tentato di stare lontano. Clelia è arrivata a lavorare al Paradiso con dei documenti falsi, che le hanno permesso di non farsi trovare – per qualche tempo – dal consorte. Purtroppo però Oscar è riuscito a trovarla. Vittorio ha rotto la collaborazione con il Bacchini che è quindi costretto a chiedere a Irene di tenere sottocchio sua moglie. Roberta scopre il doppio gioco dell'uomo e si mette in mezzo mentre Luciano aiuta la sua amata capo commessa a pianificare la fuga. Prima di fare le valigie, Clelia confessa a Roberta il suo segreto, lasciando la ragazza sconcertata.

Adelaide cambia strategia con Andreina

Adelaide ha avuto un incidente nella serra, che si è danneggiata. Per ripararla, Andreina chiama Antonio e la contessa sospetta che dietro questa mossa ci sia lo zampino di Ludovica. Per vederci chiaro e per prendere all'amo la Mandelli, Adelaide segue il consiglio di Luca e cambia atteggiamento nei confronti della sua rivale mentre al Paradiso, Federico e Marta iniziano a collaborare e Lisa è ormai totalmente ambientata nel grande magazzino.

