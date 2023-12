Il Paradiso delle Signore 8, Emanuele Turetta è Leonardo Crespi nella soap di Rai 1: tutte le curiosità sull’attore

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio l’affascinante Emanuele Turetta, l’attore che presta il volto a Leonardo Crespi nella soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore.

I fan de Il Paradiso delle Signore stanno adorando l’ottava stagione della soap di Rai 1, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso con grandi colpi di scena come il ritorno di Marta Guarnieri a Milano, ma anche l’addio di Matilde Frigerio volata in Giappone proprio sotto consiglio della nemica in amore. Tra i nuovi personaggi della soap, Leonardo Crespi si è fatto notare per il suo legame con Irene Cipriani, la capo commessa dell’Atelier che proprio sembra non resistere al suo fascino, anche a discapito della love story con Alfredo. Conosciamo meglio Emanuele Turetta, l’attore che presta il volto all’affascinante Crespi.

Il Paradiso delle Signore 8, Leonardo Crespi manda in crisi Irene

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore non sta certamente deludendo le aspettative delle fan, con ricchi colpi di scena e addii inaspettati. Nelle ultime puntate della soap di Rai 1, è stato chiaro al pubblico che la storia d’amore tra Irene Cipriani e Alfredo sta subendo un duro contraccolpo, creato soprattutto dalle insicurezze della capo commessa che si sente spesso e volentieri messa da parte dal suo fidanzato. Irene, infatti, vorrebbe che Alfredo le regalasse le stesse attenzioni che non le faceva mai mancare al tempo del primo corteggiamento, ma lui proprio non sembra afferrare il punto, almeno fino a quando non noterà che la sua fidanzata inizia seriamente ad interessarsi al nuovo arrivato Leonardo Crespi. Sin dalle prime puntate del Paradiso delle Signore 8, infatti, Irene e Leonardo finiranno per scontrarsi e incontrarsi più volte, anche quando lei cercherà di vincere un prestigioso concorso e scoprirà che proprio il misterioso e affascinante giovane è nella commissione. Insomma, Cipriani non sarà immune al bel Crespi e Alfredo non potrà che bollire internamente, sperando che la sua fidanzata non lo voglia lasciare per Leonardo. Ma chi è l’attore che presta il volto al nuovo personaggio della soap?

Emanuele Turetta è Leonardo Crespi ne Il Paradiso delle Soap 8

Nato sotto il segno del Leone, Emanuele Turetta è l’attore che interpreta Leonardo Crespi nella soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Nonostante la giovane età, sembra che Emanuele non sia particolarmente social dato che possiede un profilo Facebook e uno Instagram poco aggiornati, dedicati esclusivamente al suo lavoro. Dai social scopriamo che Turetta vive a Milano e ha studiato presso il Liceo Scientifico Salvador Allende e poi Recitazione presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha recitato al Teatro Elfo Puccini, al Teatro alla Scala, all’ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, al Teatro I, al Festival d’Avignon e al Piccolo Teatro Milano. Insomma, la grande passione di Emanuele è di certo quella per il teatro, ma l’occasione di sbarcare su Rai 1 con una delle soap più amate di sempre non poteva non essere colta al balzo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.