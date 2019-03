Il Paradiso delle Signore 7 marzo 2019: Adelaide ha un incidente

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 7 marzo 2019, Umberto ha ultimato i lavori alla Villa mentre Adelaide ha un incidente nella serra. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

Andreina è pronta ad andare a vivere a Villa Guarnieri e Umberto è felice di farle vedere le migliorie che ha apportato in suo onore. Nel frattempo Adelaide, furiosa con il cognato, ha un incidente nella serra.

Adelaide ha un incidente in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 marzo 2019

Umberto è felice per l'arrivo di Andreina in casa e le mostra tutte le novità apportate alla villa, in suo onore. L'arrivo della Mandelli tra i Guarnieri ha scatenato l'ira dei familiari del banchiere. Riccardo ha invitato il padre a fare attenzione al possibile arrivismo di Andreina e Adelaide ha minacciato il cognato di togliergli il suo sostegno negli affari. Il Guarnieri ha però deciso di non ascoltare nessuno e di procedere come aveva previsto. Intanto, nella serra, la contessa ha un incidente. Si ferisce per il crollo di un espositore.

Ludovica suggerisce di contattare Antonio

Il crollo nella serra ha causato alcuni danni oltre a ferire Adelaide. Ludovica suggerisce ad Andreina di contattare Antonio per le riparazioni. Così facendo il ragazzo portrebbe entrare nelle grazie della contessa. La Brancia di Montalto sembra essersi interessata al bell'Amato, che ha preso le sue difese durante una disputa al Circolo. Per questa attrazione, Elena ha affrontato Ludovica, desiderosa di sapere qualcosa di più sul rapporto tra la ragazza e il suo ex fidanzato.

