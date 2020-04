Il Paradiso delle Signore 7 aprile 2020: Il Paradiso nel Panico! Agnese si rifiuta di lavorare con Gabriella

Anticipazioni TV

Gabriella è molto triste per la decisione di Agnese di non lavorare più con lei. Laura intanto è occupata con la creazione degli ovetti di Pasqua per le clienti del Paradiso.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata di domani – martedì 7 aprile 2020 – Gabriella soffre per la situazione che si è creata con Agnese. La sarta si rifiura di lavorare con al sua ex nuora mentre Salvatore fatica a mantenere la calma a lavoro. Laura ha accettato il compito di confezionare cento uova di cioccolata da regalare alle clienti prima di Pasqua. La ragazza riceverà un aiuto insperato, che le permetterà di tener fede all'impegno preso con Vittorio. Vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Agnese si rifiuta di lavorare con Gabriella nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 aprile 2020

La decisione di Gabriella di lasciare Salvatore, ha cambiato da un momento all'altro la vita della Rossi. Per la ragazza è infatti venuto il momento di fare i conti con Agnese, furiosa per quello che è successo a suo figlio. La sarta si rifiuta di lavorare con la Rossi, delusa dal suo comportamento e dalle sue bugie e Gabriella soffre per questa situazione. Intanto Salvatore gestisce male la fine della relazione con lei. Non solo ha dato di matto con Cosimo, ma fa fatica a gestire la rabbia a lavoro.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Laura pasticcera al Paradiso

L'idea di Federico è piaciuta moltissimo a Vittorio. La Pasqua al Paradiso delle Signore si prevede un grande successo. Il Conti ha affidato a Laura il compito di realizzare cento ovetti di cioccolata da regalare alle clienti prima delle feste e la Parisi ha accettato di buon grado questo impegno. Purtroppo per lei, le cose si riveleranno più complicate del previsto ma un aiuto inaspettato le permetterà di portare a termine il lavoro. Chi sarà così gentile da correre in suo soccorso?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.