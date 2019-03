Il Paradiso delle Signore 6 marzo 2019: Adelaide minaccia Umberto

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 6 marzo 2019, Umberto si sta occupando di fare qualche modifica a casa prima dell'arrivo di Andreina e Adelaide coglie l'occasione per minacciare il cognato di non sostenerlo più negli affari se la Mandelli entrerà nella loro famiglia. Intanto Lisa si adopera per supplire alla mancanza di personale al Paradiso. Vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

Umberto ha informato tutti che Andreina andrà ad abitare alla villa, scatenando l'ira dei suoi familiari. Né Adelaide né Riccardo vogliono la Mandelli tra loro e la contessa ha un'arma che potrebbe far cambiare idea al cognato.

Adelaide minaccia Umberto in questa punta de Il Paradiso delle Signore del 6 marzo 2019

Umberto è impegnato a far ultimare le modifiche nella sua villa, per accogliere al meglio Andreina. La Mandelli sta per trasferirsi da lui ed è stata neccessario fare qualche cambiamento. Adelaide non riesce più a sopportare il comportamento del cognato. Non si tratta solo di gelosia ma di un vero e proprio odio per Andreina, con la quale si è scatenata un'accesa rivalità. La contessa affronta il Guarnieri, minacciandolo di togliergli il sostegno negli affari.

Lisa fondamentale per il Paradiso

Marta scopre da Riccardo del litigio tra il padre e la zia e decide di affrontare Andreina mentre Nicoletta è ormai avanti con la gravidanza e deve rivedere la taglia dei suoi vestiti. Silvia si preoccupa di farglieli sistemare da Agnese. Intanto al Paradiso, Lisa è ormai diventata fondamentale; la ragazza si mette a disposizione per supplire alla mancanza di personale nel grande magazzino, visto che molti dei dipendenti sono stati colpiti dall'influenza. Tina invece indaga per scoprire di più da Vittorio, riguardo a Sandro Recalcati e alla misteriosa donna nella foto.

Le riprese de Il Paradiso delle Signore si interromperanno a meta marzo e non è prevista una nuova stagione. Grande il malcontento dei produttori della soap. Leggi qui l'articolo: Il Paradiso delle Signore chiude: le dichiarazioni della casa di produzione contro la Rai.

