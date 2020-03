Il Paradiso delle Signore 31 marzo 2020: Gabriella lascia Salvatore

Anticipazioni TV

Stanca delle scenate di gelosia, Gabriella decide di lasciare Salvatore. Intanto zia Ernesta si propone per pagare l'operazione di Federico.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 31 marzo 2020 – Gabriella è stanca dei litigi con Salvatore e decide di prendersi una pausa di riflessione. Marta viene a sapere che la sua amica Camilla si è sottoposta alla cura per la fertilità e vorrebbe provarla mentre zia Ernesta decide di finanziare lei stessa l'operazione di Federico. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Gabriella lascia Salvatore nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 marzo 2020

Il ritorno a casa da Parigi è stato davvero traumatico per Gabriella. Salvatore è furioso con lei, dopo aver saputo che Cosimo era nella capitale francese in sua compagnia. A nulla valgono le spiegazioni della Rossi, che dopo l'ennesima scenata del fidanzato, decide di porre fine a questa ridicola situazione. La stilista chiede una pausa di riflessione al barista, mandando a monte la loro relazione. Agnese è disperata! Sperava tanto che suo figlio avesse trovato la persona giusta e che i due fidanzati facessero pace e si confida con Armando. Intanto Laura Parisi, la nuova Venere, conosce meglio le sue colleghe.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta scopre una cura per la fertilità

Vittorio ha scoperto le bugie di Marta e l'ha convinta a rimanere a Milano. La Guarnieri è però ossessionata dal pensiero di non poter avere figli e vorrebbe fare di tutto pur di rimanere incinta. Il suggerimento le viene dato da una sua vecchia compagna di scuola, Camilla, sposata, in stato interessante da pochi mesi e che ha seguito una cura per la fertilità. La ragazza si convince che sia la strada giusta da seguire e vorrebbe provare anche lei la terapia....ma senza dirlo a Vittorio, che è assolutamente contrario.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Zia Ernesta pagherà l'operazione di Federico

Silvia e Luciano non sanno più come fare per trovare i soldi per pagare l'operazione di Federico. Solo con questa nuova cura, il ragazzo potrà tornare a camminare. Purtroppo però è molto costosa e i Cattaneo non hanno il denaro sufficiente. La speranza torna a brillare quando zia Ernesta, che dopo un malore è stata accolta a casa di Luciano, decide di finanziare lei stessa l'intervento del nipote.

