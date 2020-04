Il Paradiso delle Signore 3 aprile 2020: Una pericolosa decisione mette a rischio la vita di Marta

Anticipazioni TV

Marta decide di cominciare la terapia con il farmaco per la sterilità, senza dire nulla a Vittorio. Marcello difende Salvatore mentre Silvia promette di trovare i soldi per l'operazione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 3 aprile 2020 – Silvia chiede a Clelia di convincer Luciano a non rivolgersi agli strozzini; sarà lei a trovare il denaro per l'operazione di Federico. Intanto al Paradiso, Laura viene assunta definitivamente come Venere. Marcello invece difende Salvatore e si dice convinto che il suo amico abbia agito da vero uomo mentre Marta, che si è procurata il medicinale per la sterilità, inizia ad assumerlo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Silvia troverà il denaro per l'operazione di Federico in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 aprile 2020

Luciano si sta mettendo nei guai. Il Cattaneo, per trovare il denaro per l'operazione di Federico, si è rivolto a uno strozzino. Silvia è molto preoccupata e prega Clelia di intervenire per fermare il marito. La Cattaneo chiede alla sua rivale di proteggere Luciano e la sua famiglia dagli usurai e promette alla Calligaris di trovare lei stessa, costi quel che costi, il denaro necessario all'operazione del figlio.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marcello difende Salvatore

Salvatore ha dato un pugno a Cosimo, in preda alla rabbia per la decisione di Gabriella. La Rossi ha deciso di prendere una pausa di riflessione e il Bergamini ne ha subito approfittato per dichiararle i suoi sentimenti. In caffetteria non si parla altro che dello scontro tra i due ragazzi e Marcello prende le difese del suo amico, convinto che abbia agito da vero uomo. Al Paradiso intanto, Laura viene definitivamente assunta come nuova Venere.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta in pericolo

La notizia che non potrà avere figli ha fatto cadere Marta nello sconforto. Fallito il suo viaggio a Parigi, dove l'aspettava un luminare nella cura della fertilità, la Guarnieri ha tentato un'altra strada. Convinta dalla sua Camilla – incinta di pochi mesi grazie a una cura sperimentale – la bella figlia di Umberto riesce a procurarsi il medicinale e inizia ad assumerlo... all'insaputa di Vittorio. Il Conti è infatti contrario che la moglie si sottoponga a determinate cure, ancora in fase di sperimentazione e quindi potenzialmente pericolose per la sua salute.

