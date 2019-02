Il Paradiso delle Signore 22 febbraio 2019: Adelaide si sfoga con Luca

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 22 febbraio 2019, Adelaide si sfoga con Luca, convinta di trovare in lui consolazione per quanto sta succedendo con Andreina. Purtroppo la contessa ignora che lo Spinelli sia in combutta con la Mandelli. Intanto Elena affronta Ludovica al Circolo, pronta a capire cosa ci sia tra lei e Antonio. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Canale 5.

Adelaide continua a subire il fascino di Luca, ignara che lo Spinelli abbia solo un obiettivo in mente: distruggere la famiglia Guarnieri. Il ritorno di Andreina a Milano e l'attaccamento della donna a Umberto, portano la contessa nelle braccia del nemico, che approfitterà ancora una vota dell'indiscusso potere che ha su di lei.

Adelaide si sfoga con Luca in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 febbraio 2019

È ormai palese che tra Adelaide e Andreina non corre buon sangue e la serata di San Valentino appena passata non ha fatto altro che acuire l'antipatia che la contessa prova per la Mandelli. La vicinanza dell'ex compagna di Vittorio a Umberto, è fonte di grande disagio per Adelaide, che trova consolazione nelle braccia di Luca, raccontandogli tutta la sua frustrazione. Purtroppo la Di Sant'Erasmo non sa che l'uomo di cui si fida ciecamente, ha in realtà un doppio fine. La sta infatti utilizzando per ottenere la sua vendetta contro i Guarnieri.

Elena affronta Ludovica

Elena ha notato qualcosa di strano tra Ludovica e Antonio. La Brancia di Montalto ha provocato l'Amato al Circolo, davanti agli occhi della povera Monemurro. Ora la ragazza vuole vederci chiaro e affronta Ludovica con l'intento di capire cosa ci sia tra lei e il suo ex fidanzato. Intanto Marta scopre che Vittorio e Lisa si sono scambiati dei regali e ne rimane sconcertata mentre Clelia capisce che il Conti e Luciano hanno deciso di continuare la collaborazione del Paradiso con Oscar. Crede dunque sia necessario lasciare Milano per sfuggire nuovamente al marito.

