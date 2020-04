Il Paradiso delle Signore 21 aprile 2020: Umberto corre in aiuto di Riccardo

Anticipazioni TV

Umberto si propone di riportare Ludovica alla Villa mentre Salvatore crede di aver perso per sempre Gabriella.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani – martedì 21 aprile 2020 – Salvatore teme di aver perso per sempre Gabriella e si confida con Paola e Laura. Intanto Umberto fa da mediatore tra Ludovica e Riccardo e tenta di riportare la Brancia a Villa Guarnieri. Intanto Roberta riceve la visita della professoressa Lidia Barone, arrivata al Paradiso per incoraggiare la sua promettente allieva. La Barone è inaspettatamente una vecchia conoscenza di Armando. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Umberto riporta Ludovica a Villa Guarnieri nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 marzo 2020

Al Paradiso si attende il 25 Aprile e Vittorio è distrutto dai ricordi della sua famiglia, che tanto ha dovuto subire a causa della guerra. Salvatore intanto sente che non ha più nessuna speranza con Gabriella e cerca il sostegno di Paola e Laura. Tra i Guarnieri c'è invece un certo malcontento. Umberto si è offerto di fare da intermediario e di riportare Ludovica alla villa. La Brancia ha ottenuto la promessa di farsi sposare da Riccardo, entro un mese, per nascondere la gravidanza.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Roberta in difficoltà

Distratta dal pensiero di Federico, Roberta non ha brillato durante un esame universitario. La Venere è molto triste per quanto accaduto ma una sorpresa sta per arrivare per lei al Paradiso. Riceve infatti la visita della sua professoressa Lidia Barone, arrivata per incoraggiarla dopo l'esame andato male. A sorpresa la docente riconosce Armando. Insieme a lui ha condiviso alcune battaglie partigiane.

