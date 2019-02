Il Paradiso delle Signore 20 febbraio 2019: Vittorio crede che Lisa sia sua sorella

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 20 febbraio 2019, Vittorio inizia a credere che Lisa sia davvero sua sorella ma si scontra con Marta, convinta che la ragazza voglia solo imbrogliarlo. Intanto Luciano e Clelia affrontano Oscar che ha trovato l'appoggio in Silvia. Tina invece cerca di far riconciliare Antonio con Elena, invitando il fratello a sentirla cantare al Circolo. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

Vittorio e Marta hanno indagato sul passato di Lisa e hanno scoperto dei dettagli importanti sulla vita della rappresentante di lingerie. Il Conti vuole vederci chiaro in questa faccenda ma finisce per scontrarsi con Marta, sempre sospettosa nei confronti della ragazza.

Vittorio crede alle parole di Lisa in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 febbraio 2019

Vittorio è fortemente tentato a credere che Lisa sia davvero sua sorella, nata da una relazione extraconiugale del padre. Per questo però si scontra con Marta, convinta invece che la Conterno stia ingannando il Conti sin dal suo arrivo al Paradiso. Il boss del grande magazzino decide però di proseguire con le sue convinzioni e dopo aver invitato il fratello Edoardo a Milano per parlargli di Lisa, prende una decisione importante. Intanto Roberta ha scelto un regalo di San Valentino per Federico che dimostri quanto crede in lui. Per la bella Venere è un modo per sottolineare al ragazzo che continuerà a stargli vicino anche dopo che Silvia l'ha accusata di essere la sola e unica causa degli insuccessi del figlio.

Clelia e Luciano contro Oscar

Clelia ha avuto una preoccupante crisi di nervi a causa della presenza costante di Oscar. La Calligaris mal sopporta la vicinanza del marito e Luciano – consapevole delle difficoltà della capo commessa - ha deciso ancora una volta di aiutarla. Entrambi affrontano così il Bacchini, inconsapevoli che l'uomo abbia rivelato la sua vera identità a Silvia e che grazie a lei, stia per mettersi in contatto con suo figlio. Tina intanto ha convinto Antonio ad andare al Circolo per sentirla cantare. L'intento dell'Amato è far incontrare il fratello con Elena, che lavora là, e di farli così riappacificare.

