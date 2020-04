Il Paradiso delle Signore 17 aprile 2020: Ludovica umilia Angela

Anticipazioni TV

Ludovica e Angela hanno un duro scontro. La Venere, umiliata, prende una difficile decisione.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani – venerdì 17 aprile 2020 – Angela ha un duro scontro con Ludovica e prende una difficile decisione sul suo futuro con Riccardo. Gabriella è intanto molto confusa su quello che prova per Cosimo mentre Vittorio scopre che Marta sta assumendo un farmaco che potrebbe mettere seriamente in pericolo la sua salute. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Ludovica umilia Angela in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 aprile 2020

Ludovica è incinta e la notizia della sua gravidanza sta per cambiare completamente il rapporto tra Riccardo e Angela. Il Guarnieri ha proposto alla sua fidanzata di crescere insieme a lui il suo bambino ma per la Barbieri la scelta non è facile. Un duro scontro con la Brancia, che riuscirà a umiliarla, porterà Angela a prendere una difficile decisione sul suo futuro con Riccardo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Gabriella in preda alla confusione

Da quanto Gabriella ha rotto con Salvatore, Cosimo non si è certo lasciato sfuggire l'occasione di passare del tempo con la bella stilista, di cui si è innamorato. Il Bergamini ha così confessato i suoi sentimenti alla ragazza. Gabriella è sempre più confusa; non è infatti immune al fascino del suo spasimante ma non ha ancora dimenticato il suo Salvatore.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta si sente male

A casa Conti, le bugie di Marta vengono finalmente allo scoperto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che la Guarnieri avrà un lieve malore, sufficiente a mettere in allarme Vittorio. Il Conti capirà che la moglie, da tempo, sta assumendo farmaci per la fertilità, che potrebbero mettere in serio pericolo la sua salute. Vittorio riuscirà a convincere Marta a lasciar perdere la cura.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.