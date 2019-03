Il Paradiso delle Signore 15 marzo 2019: Umberto si dà alla politica

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 15 marzo 2019, Umberto informa la famiglia di aver intrapreso la strada della politica e che ha intenzione di candidarsi a sindaco. Marta scopre che Riccardo fa ancora uso di oppiacei e Andreina si informa per capire come sta andando il piano per separare Vittorio e Marta. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

Umberto ha deciso di lasciare momentaneamente gli affari per dedicarsi a qualcosa di diverso. Informa così la famiglia della sua nuova avventura.

Umberto entra in politica in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 marzo 2019

A casa Guarnieri è periodo di grandi novità. Andreina è andata a vivere alla Villa e Umberto è pronto a informare tutti di un suo nuovo progetto. Il capo famiglia chiama tutti a raccolta e rivela che ha deciso di entrare in politica. Il suo obiettivo è quello di candidarsi a sindaco di Milano e presto inzierà questo nuovo percorso. La sua scelta lascia molte perplessità nei figli ma Marta ha ben altro di cui preoccuparsi. La Guarnieri sta tenendo d'occhio Lisa e scopre che suo fratello Riccardo sta ancora facendo uso di oppiacei.

Andreina fa il punto della situazione con Luca

Luca Spinelli e Andreina si sono alleati per distruggere Vittorio e la famiglia Guarnieri; la Mandelli si informa su come sta andando il piano per separare Marta dal Conti. Se infatti Andreina si sta occupando di sedurre Umberto, Luca sta manovrando Lisa Conterno. La bella rappresentante di lingerie si è presentata al Paradiso come sorella di Vittorio ed è riuscita a conquistarne l'affetto, allontanandolo – almeno così sembra – dalla bella Guarnieri.

