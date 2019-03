Il Paradiso delle Signore 13 marzo 2019: Vittorio assume Lisa al Paradiso

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 13 marzo 2019, Vittorio assume Lisa al Paradiso così da non farle lasciare Milano; Luca Spinelli sprona la ragazza a sfruttare questa situazione mentre Marta decide di tornare a vivere alla Villa. Luciano racconta a Silvia della natura violenta di Oscar, affinché la moglie capisca perché sta aiutando Clelia. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

Luca Spinelli sembra avere in scacco sia Vittorio Conti che Umberto Guarnieri. Le trame del sibillino uomo d'affari coinvolgono due affascinati donne, disposte a tutto pur di prendersi la loro vendetta e cancellare gli errori del passato.

Vittorio assume Lisa in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 marzo 2019

Vittorio teme che Lisa lasci Milano e per non perderla, le propone un posto fisso al Paradiso. La Conterno ha rivelato di essere sua sorella, frutto di un amore extraconiugale del padre del Conti e questo ha portato l'imprenditore ad affezionarsi sinceramente alla ragazza. Purtroppo il loro rapporto ha finito per allontanare da lui Marta, convinta che Lisa sia una bugiarda. La Guarnieri decide intanto di lasciare il suo appartamento e di tornare alla Villa. Troverà però un grande ostacolo: Andreina.

Luciano cerca l'appoggio di Silvia

Luca accoglie con grande entusiasmo la notizia che Vittorio ha chiesto a Lisa di lavorare per il Paradiso. Spinge dunque la ragazza ad accettare e ad approfittare di questa situazione per allontanare Marta dal Conti. È una ghiotta chance per prendere il controllo sul grande magazzino mentre parallelamente – grazie ad Andreina – sta prendendo possesso del cuore di Umberto e di conseguenza delle sue ricchezze. Luciano sta aiutando Clelia a fuggire e i due – di conseguenza – sono tornati a essere molto uniti. Il Cattaneo deve però placare la gelosia di Silvia e per farlo, decide di raccontarle la verità sulla natura violenta di Oscar.

