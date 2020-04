Il Paradiso delle Signore 13 aprile 2020: Agnese e Gabriella tornano a lavorare insieme e arriva un nuovo personaggio

Anticipazioni TV

Vittorio vuole dedicare la nuova collezione del Paradiso al primo uomo nello spazio mentre arriva Franco, il marito di Paola.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani – lunedì 13 aprile 2020 – Marta continua a prendere la fiala per la fertilità e a tenerlo nascosto a Vittorio mentre il Conti pensa a una nuova iniziativa per il Paradiso. Franco, il marito di Paola, arriva nel grande magazzino e finalmente le Veneri possono conoscerlo. In Atelier, Agnese è tornata a lavorare con Gabriella ed entrambe studiano un modello di bikini e una linea di accessori dedicati al primo uomo nello spazio. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Arriva Franco, il marito di Paola in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 aprile 2020

Al Paradiso è un giorno molto particolare. Franco, il marito di Paola – che nessuno ha mai visto – arriva nel grande magazzino. Finalmente le Veneri fanno la sua conoscenza, curiose com'erano di vederlo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci lasciano intuire che il Cecchi sarà molto d'aiuto a Salvatore. La sua presenza e la sua gelosia farà riflettere l'Amato e gli farà capire i suoi errori. Intanto Marta continua a prendere la sua consueta fiala per la fertilità senza dire nulla a Vittorio.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Una nuova collezione “spaziale” per il Paradiso

Vittorio ha una nuova idea per Il Paradiso delle Signore. Vuole celebrare il primo uomo nello spazio. Per questo chiede a Gabriella di occuparsi di una nuova collezione ispirata al mondo delle stelle. Una nuova linea di bikini e di accessori "spaziali" arricchirà le vetrine del grande magazzino. In Atelier, c'è grande fermento anche perché Agnese è tornata a collaborare con la Rossi. La sarta si era rifiutata di lavorare con la sua ex nuora, delusa dalla fine della relazione con il suo Salvatore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.