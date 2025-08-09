Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Johnny e Irene, disastrosa convivenza forzata

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che tra Johnny e Irene nascerà un rapporto morto turbolento, a causa di una convivenza forzata.

Grande attesa per il ritorno de Il Paradiso delle Signore che approda a settembre 2025 su Rai 1 con la decima stagione. Nel frattempo arrivano le prime Anticipazioni sulla soap e sulle trame, in particolare una che riguarda il rapporto turbolento che nascerà tra Irene Cipriani e Giovanni Pastore, detto Johnny, ovvero il nuovo arrivato.

Giovanni Pastore new entry de Il Paradiso delle Signore 10

Manca sempre meno alla messa in onda della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. L’amato soap di Rai 1 torna a partire da settembre 2025 al consueto orario con le nuove puntate e ci saranno anche delle interessanti new entry nel cast di questa stagione, come ad esempio l’ingresso in scena di Giovanni Pastore. Lui è il cugino di Delia Bianchetti e chiederà ospitalità proprio alla cugina una volta giunto a Milano con l’intenzione di sfondare nel mondo della musica. Giovanni, che si farà chiamare da tutti Johnny, è un musicista dall’animo bohémien e un comportamento sopra le righe, che finirà per infastidire un altro volto storico della soap a causa delle convivenza forzata. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate che riguardano il nuovo personaggio.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: discussioni tra Johnny e Irene

Non mancheranno momenti di tensione nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, soprattutto tra Irene Cipriani e Johnny, ovvero Giovanni Pastore. Il cugino di Delia arriva a Milano con il sogno della musica e chiede ospitalità alla cugina non avendo disponibilità economica per potersi mantenere. Così, Delia chiederà a Irene di aprire la loro porta e la Cipriani accetterà pur se non particolarmente felice. L’intuito della capo commessa del Paradiso si rivelerà giusto dal momento che lei e Johnny inizieranno ad avere diversi scontri, nati dalla loro visione completamente opposta della vita. Non è chiaro al momento se Johnny continuerà a dedicarsi completamente alla sua carriera da musicista o se anche lui finirà per trovare un posto di lavoro nel grande magazzino milanese, chiedendo aiuto a Marcello Barbieri tramite sua cugina.

Il Paradiso delle Signore 10: un riepilogo delle new entry

Oltre a Giovanni Pastore, cugino di Delia, ci saranno anche altri ingressi nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore. A Milano arrivano Fulvio e Caterina Rinaldi, che otterranno un posto nel grande magazzino gestito da Marcello Barbieri. Caterina, tuttavia, nasconde un segreto al padre che potrebbe compromettere il loro rapporto ovvero è fidanzata con un misterioso uomo, del quale non vuole rivelare l’identità. Ci saranno poi i fratelli Marchesi, Greta ed Ettore, che troveranno lavoro presso Galleria Milano Moda uniti da un segreto importante che sono pronti a custodire gelosamente. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci aspetta a settembre con tanti colpi di scena.