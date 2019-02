Il Paradiso delle Signore 1 marzo 2019: Umberto chiede ad Andreina di trasferirsi da lui

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 1 marzo 2019, Riccardo è ancora innamorato di Nicoletta e decide di affrontare Cesare. Umberto intanto cade nella trappola di Luca Spinelli, invitando Andreina a vivere con lui. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

A casa Guarnieri continuano i problemi. Dopo la tremenda lite, padre e figlio sembrano sempre più lontani e Umberto cade nella trappola di Andreina e Luca. Riccardo invece prende coraggio per affrontare il suo rivale.

Riccardo affronta Cesare in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'1 marzo 2019

Dopo la festa di San Valentino, Riccardo ha ben chiaro che Nicoletta non vuole ricevere nessun aiuto da lui. Ma a ferirlo è il fatto che la sua amata abbia iniziato a frequentare un altro uomo. La Cattaneo ha infatti conosciuto l'affascinante dottor Cesare, che sembra essere riuscito a farle dimenticare le pene d'amore passate con il Guarnieri. Dopo la lite con Umberto, Riccardo si decide a farsi valere e, confermando a Marta di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata, corre ad affrontare il suo rivale.

Umberto chiede ad Andreina di trasferirsi da lui

Umberto invece sembra avere sempre più il paraocchi . Non si è infatti accorto di essere caduto nella trappola della scaltra quanto affascinante Andreina, che non solo è diventata ufficialmente la sua fidanzata ma sta per andare a vivere alla Villa. Il Guarnieri le chiede infatti di trasferirsi da lui, non capendo che è proprio ciò che aspettava Luca Spinelli. Intanto il passato terribile di Lisa viene allo scoperto e Vittorio, dopo l'umiliazione della sua sorellastra, fa una scelta importante all'insaputa di Marta.

