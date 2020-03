Il Paradiso delle Signore 1 aprile 2020: Cosimo si dichiara a Gabriella

Anticipazioni TV

Cosimo approfitta della rottura tra Gabriella e Salvatore e dichiara il suo amore alla stilista. Achille intanto gioca nuovamente sporco e stavolta attacca Riccardo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nella puntata di domani – mercoledì 1 aprile 2020 – Luciano e Silvia pensano di aver risolto il problema della ricerca del denaro per l'operazione di Federico mentre Achille insinua in Adelaide il dubbio che suo nipote non sia in grado di gestire il patrimonio di famiglia. La Contessa è furiosa con suo nipote, che le ha chiesto di poter invitare Angela al suo matrimonio. Clelia intanto mette alla prova Laura, che riceve l'aiuto di Roberta mentre Cosimo si dichiara a Gabriella. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Achille contro Riccardo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'1 aprile 2020

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i piani di Achille non si fermeranno al matrimonio con Adelaide. Il Ravasi ha intenzione di mettere le mani sul patrimonio della contessa e di averne il pieno controllo. Per questo motivo approfitta di un momento di tensione tra la sua promessa sposa e Riccardo. Adelaide ha chiesto al nipote di farle da testimone di nozze ma alla richiesta del ragazzo di portare anche Angela alla cerimonia, la Di Sant'Erasmo reagisce molto male. Achille entra in gioco proprio in questo momento, insinuando nella donna il dubbio che Riccardo non sia affidabile per la gestione del suo patrimonio.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Clelia mette alla prova Laura

A casa Cattaneo c'è più tranquillità da quando zia Ernesta si è proposta di pagare l'operazione di Federico mentre al Paradiso delle Signore, Celia mette alla prova Laura. La ragazza ha ottenuto da Vittorio una settimana di prova ma la Calligaris vuole assicurarsi che sia davvero in grado di lavorare nel grande magazzino, visto la sua inesperienza nel settore. La capo commessa la mette alla prova, colpendola proprio sul suo punto debole ma Roberta arriva in suo soccorso.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Cosimo si dichiara a Gabriella

Gabriella ha lasciato Salvatore e all'Amato non resta che leccarsi le ferite e lasciare che la rabbia della sua ex fidanzata sbollisca. Il ragazzo non ha certo intenzione di mollare la presa ma anche il suo rivale in amore ha intenzioni bellicose. Cosimo ha infatti deciso di passare all'attacco e di confessare alla Rossi di essere innamorato di lei. Ci aspettavamo che prima o poi nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore arrivasse questo momento ma come reagirà la stilista?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.