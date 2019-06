Il Paradiso della Signore Anticipazioni: da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019 su Rai1 alle 15.30. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Le commesse del Paradiso, le Veneri, attendono con ansia il loro primo stipendio e già fantasticano su come spendere il denaro faticosamente guadagnato. Clelia è preoccupata dalla presenza minacciosa di Rino, riapparso al Paradiso proprio quel giorno, e non sa come evitare che i sogni delle ragazze finiscano in frantumi. Antonio Amato cerca di difendersi dalle accuse infamanti di Leonardo Montemurro e decide di affrontare Agnese per scoprire una volta per tutte la verità sul padre.

Nicoletta Cattaneo confessa alle amiche di aver rotto con Riccardo, mentre il padre, Luciano, dà al giovane Guarnieri una lezione davanti a tutto il Paradiso. Umberto è contrario alla crescente intimità tra Marta e Vittorio e decide di mettere il pubblicitario alle strette per provare a ottenere il controllo del grande magazzino. Per farlo, però, ha bisogno di un aiuto dall'interno.

Luciano Cattaneo si trova costretto a decidere se essere fedele a Umberto Guarnieri o a Vittorio. Le commesse decidono di uscire insieme per andare a ballare in un nuovo locale e ognuna ripone molte aspettative sulla serata. Tina trova il coraggio di invitare Conti a unirsi a loro, Gabriella vorrebbe attirare finalmente l'attenzione di Salvatore. Marta si unisce a loro, sperando anche lei di incontrare Vittorio.

Antonio Amato non si arrende alla rottura del fidanzamento con Elena ed è disposto a tutto pur di ottenere al più presto il denaro che gli permetterà di raggiungerla in Sicilia. Luciano Cattaneo è sempre più combattuto, indeciso tra l'assecondare le proprie aspirazioni lavorative o rispettare il senso di lealtà che inizia a provare verso Vittorio Conti: entrambi gli uomini si trovano a un bivio decisivo che potrebbe cambiare il loro futuro.

Riccardo Guarnieri scopre di non essere più il favorito per partecipare alle Olimpiadi di Roma del 1960: il suo atteggiamento superficiale rischia di compromettere la sua carriera nell'equitazione, oltre che fargli perdere del tutto la stima paterna. Paolo e Giorgio, due amici di Federico, si mostrano interessati rispettivamente a Tina e Nicoletta: i due ragazzi vogliono guadagnarsi l'attenzione delle belle Veneri. Il nuovo lavoro di Antonio Amato è reso difficile dalle continue provocazioni di un pugile.