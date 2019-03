Il Nome della Rosa Anticipazioni: Stasera la seconda puntata su Rai1

Torna stasera alle 21.25 su Rai Uno, il secondo appuntamento con l'adattamento televisivo del libro di Umberto Eco, Il Nome della Rosa. La serie TV, ideata da Giacomo Battiato, è suddivisa in 8 episodi per un totale di 4 puntate, in onda tutti i lunedì fino al prossimo 25 marzo. Il cast vanta attori del calibro di, John Turturro e Rupert Everett. Le puntate sono trasmesse in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat. Mentre in streaming su Rai play avrete modo di vedere le repliche della seconda puntata.

La Trama ufficiale della seconda puntata in onda alle 21.25 su Rai 1

Adso (Damian Hardung) all'interno della biblioteca è caduto vittima di una droga, uno dei tanti stratagemmi per fermare i visitatori indesiderati. Frate Guglielmo prosegue le indagini, Adso, invece affascinato dalla ragazza occitana (Antonia Fotaras) decide di fuggire nuovamente nella foresta per incontrarla. Anna, desiderosa di vendetta tenta di uccidere Bernardo Gui, ma rimane gravemente ferita durante lo scontro. Intanto, all'abbazia, Guglielmo riesce a decifrare il codice che Venanzio scrisse prima di essere ucciso. Padre Berengario, sospettato della morte di quest'ultimo, scompare nel nulla senza lasciare traccia. Mentre padre Remigio sembra sapere più di quanto voglia far intendere. Grazie all'aiuto dell’anziano monaco Alinardo (Roberto Herlitzka), Guglielmo intuisce che i versi dell’Apocalisse rappresentano lo schema usato dall'assassino per i suoi omicidi, contemporaneamente a questa scoperta, trova il cadavere del monaco scomparso Berengario, il quale, quindi, non era il colpevole. L’autopsia stabilisce che la terza vittima è morta annegata, ma Guglielmo scopre delle strane macchie nere sulle dita e sulla lingua di Berengario simili a quelle che aveva già notato sul cadavere di Venanzio. La delegazione francescana fa il suo ingresso all'abbazia per unirsi a Guglielmo nella grande Disputa.





Durante la notte, Guglielmo e Adso si introducono nuovamente nella biblioteca alla ricerca del finis Africae citato nel codice di Venanzio. Guglielmo è convinto che si tratti di una stanza dove si nasconde la chiave dei delitti. Superati ostacoli e trabocchetti, arrivano alla soglia del finis Africae, ma la sua porta è invalicabile. Nella foresta, la ragazza occitana cade in una trappola preparata da Salvatore (Stefano Fresi), ma Adso riesce a salvarla e liberarla. Tra i due ragazzi sboccia l'amore. Intanto, tra le montagne, Anna (Greta Scarano), sopravvissuta allo scontro, insegue Bernardo Gui, vuole vendetta per la morte dei suoi genitori, messi al rogo, anni prima, proprio da quest'ultimo. La delegazione papale irrompe nell'abbazia e Bernardo saluta Guglielmo con uno sguardo di sfida. I due si conoscono dai tempi dell'Inquisizione.

Non perdete il secondo appuntamento con Il Nome della Rosa in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1.