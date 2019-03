Il Nome della Rosa Anticipazioni: ecco cosa vedremo nella seconda puntata

Il Nome della Rosa, la serie tratta dal libro di Umberto Eco, torna su Rai 1 il prossimo lunedì 11 marzo 2019 con il secondo appuntamento. Divisa in quattro puntate e diretta da Giacomo Battiato, vede un cast d'eccezione tra cui spicca in nome di John Turturro nei panni del protagonista Guglielmo Da Baskerville. Scopriamo di seguito la trama ufficiale della puntata in onda la prossima settimana sempre sul primo canale a partire dalle 21.25.

Il Nome della Rosa Serie TV: Clip Ufficiale della Serie TV - HD

Ecco le anticipazioni del seconda puntata de Il Nome della Rosa, la Serie TV:

Adso era stato drogato, uno dei trucchi per fermare i visitatori non autorizzati ad entrare nella biblioteca. Guglielmo prosegue le sue indagini desideroso di scoprire la verità che si cela dietro questi omicidi, intanto Adso fugge nuovamente nella foresta per rivedere la ragazza occitana dai capelli rossi. Anna desiderosa di vendetta tenta di uccide il feroce Bernando Gui, ma rimane gravemente ferita. All'abbazia Guglielmo riesce a decifrare il codice che Venanzio aveva scritto prima di morire ed intuisce, grazie all'aiuto del monaco Alinardo, che i versi dell'Apocalisse rappresentano una sorta di schema usato dall'assassino per compiere gli omicidi. Gugliemo nutre dei sospetti nei confronti dell'assistante del bibliotecario, Berangario, ma quando quest'ultimo viene trovato morto, capisce di avere sbagliato. Berengario sembra essere morto per annegamento, tuttavia frate Baskerville trova delle strane macchie nere sull mani e sulla lingua del cadavere del monaco, simili a quelle di Venanzio. Alla luce degli ultimi avvenimenti Guglielmo e Adso decidono di introdursi nuovamente all'interno della biblioteca alla ricerca del Finis Africae citato nel codice di Venanzio. Dopo innumerevoli ostacoli da superare arrivano finalmente alla soglia del Finis Africae, la cui porta è però invalicabile. Tra le montagne Anna, riuscita a sopravvivere insegue il Gui, il quale irrompe all'interno dell'abbazia benedettina e lancia uno sguardo di odio, misto a sfida a Guglielmo. I due si conoscono dai tempi dell'inquisizione.