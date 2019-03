Il Nome della Rosa: Anticipazioni della Terza puntata di lunedì 18 marzo

Appuntamento lunedì 18 marzo 2019 con la terza puntata de Il Nome della Rosa. La serie tratta dal libro di Umberto Eco andrà in onda con due nuovi episodi: quinto e sesto. Diretta da Giacomo Battiato, vede un cast d'eccezione tra cui spicca il nome di John Turturro nei panni del protagonista Guglielmo Da Baskerville. Scopriamo di seguito le anticipazioni della puntata in onda la prossima settimana sempre sul primo canale a partire dalle 21.25.

Ecco la trama ufficiale del terza puntata de Il Nome della Rosa, la Serie TV

La ragazza occitana (Antonia Fotaras), ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna (Greta Scarano). All’abbazia, intanto, il clima di tensione che si respira durante la cena rende evidente la grande diffidenza tra le due delegazioni. Bernardo (Rupert Everett) porta avanti le sue indagini su Remigio (Fabrizio Bentivoglio), certo di averlo già incontrato in passato. Il cellario confessa a Guglielmo il suo trascorso da dolciniano, ma continua a giurare di essere assolutamente estraneo al delitto. Il giorno successivo, dopo l'arrivo di Bernardo, ha inizio la Disputa in cui centrale sarà il tema del: deve o meno la Chiesa rinunciare a ogni ricchezza? I francescani sono consapevoli delle intenzioni del Papa di condannare la loro dottrina come eretica. Lo scontro tra le due delegazioni sarà durissimo. Anna, aiutata dalla fitta nebbia, e travestita da ragazzo, si intrufola nell'abbazia insieme ai contadini che riforniscano i frati. La donna si mette subito in cerca di Remigio che riesce fortunatamente ad individuare: vuole riavere le lettere che suo padre Dolcino gli aveva affidato prima di essere catturato e ucciso. Il bibliotecario Malachia (Richard Sammel), però, sotto ricatto, le ha già consegnate all'Inquisitore. All'oscuro di quanto sta accadendo all'abbazia, Adso e la ragazza hanno fatto l'amore nella foresta. L’erborista Severino (Piotr Adamczyk) informa Guglielmo di avere rinvenuto uno strano libro nel suo laboratorio, ma poco dopo viene ritrovato morto. Remigio, convinto che si riferisse alle sue lettere, cerca di recuperarle e si fa beccare sul luogo del delitto. Accusato dell’omicidio, viene arrestato dall'Inquisitore e torturato. Guglielmo intanto cerca il libro, ma non lo riconosce e, quando se ne rende conto, il manoscritto è già nuovamente scomparso. Salvatore (Stefano Fresi) cattura la ragazza occitana e la rinchiude nel mulino dove fabbrica la carta. Nella bosco, Adso sente il richiamo d’aiuto della giovane e seguendo la sua voce riesce a trovarla. Sarà però costretto a lottare con Salvatore per salvarla e purtroppo avrà la peggio. Le guardie di Bernardo irrompono nel mulino, Salvatore viene arrestato e la ragazza accusata di stregoneria.

Il Nome della Rosa torna con la terza puntata lunedì 18 marzo alle 21.25 su Rai1