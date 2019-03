Il Nome della Rosa: Anticipazioni dell'Ultima Puntata di lunedì 25 marzo 2019

Appuntamento lunedì 25 marzo 2019 con l'ultima puntata de Il Nome della Rosa. La serie tratta dal romanzo di Umberto Eco si concluderà dunque la prossima settimana con gli episodi sette e otto. Le puntate possono essere recuperate in streming sul sito di RaiPlay, in contemporanea Tv invece è possibile vedere la versione in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat.

Ecco la trama ufficiale dell'ultima puntata de Il Nome della Rosa, la Serie TV

Con l'arresto di Remigio (Fabrizio Bentivoglio) e l'accusa di eresia, Bernardo (Rupert Everett) è riuscito a far fallire la Disputama a coinvolgere i francescani nella stessa accusa di eresia, condannando la loro visione di una Chiesa povera come fomentatrice di violenza. Malachia (Richard Sammel), intanto, è riuscito a mettere le mani sul libro e a riportarlo al sicuro nella biblioteca. Bernardo sottopone Remigio a un durissimo processo accusandolo non solo dei delitti commessi da dolciniano, ma anche di quelli avvenuti nell'abbazia. Distrutto dalle torture, Salvatore (Stefano Fresi) testimonia contro l’amico che alla fine, stremato, ammette entrambe le accuse e viene condannato al rogo assieme alla ragazza. Adso (Damian Hardung) chiede a Guglielmo (John Turturro) di liberare la ragazza Occitana (Antonia Fotaras). Anche Anna (Greta Scarano) tenta di liberare i due prigionieri, ma si ferma quando il Remigio, in lacrime, le confessa di essere stato lui a tradire i suoi genitori. Durante la messa, improvvisamente, Malachia cade a terra morto. Guglielmo intanto sembra aver convinto Gui a liberarla ragazza, ma è un inganno, infatti Bernardo ha deciso che la ucciderà prima dell’alba. I francescani partono per andare ad Avignone e chiedere udienza al Papa. Guglielmo invece è deciso ad andare fino in fondo nella sua indagine e trovare l'assassino dei monaci.

Il Nome della Rosa torna lunedì 25 marzo alle 21.25 su Rai 1.