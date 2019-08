Il Mistero di Aylwood House: l'horror con Anjelica Huston Stasera su Rai 2

Anticipazioni TV

Diretto da Melissa Joan Hart il film va in onda alle 21.20 ed è un remake de Gli occhi del parco.

La grandissima Anjelica Huston, che abbiamo visto di recente in John Wick 3, è protagonista di un horror intitolato Il Mistero di Aylwood House in cui la paura arriva da una fitta e oscura foresta di alberi. Uscito nel 2002, il film è la seconda regia di Melissa Joan Hart, che conosciamo soprattutto per le serie tv Sabrina - Vita da Strega e Melissa & Joey. Melissa è la figlia della produttrice Paula Hart, con cui condivide la Heartbreak Film e che più di 20 anni fa ha acquistato i diritti del libro di Florence Engell Randall "A Watcher in The Woods" da cui Il Mistero di Aylwood House è tratto. Uscito nel 2017, il film va in onda questa sera su Rai 2 alle 21:20 su Rai 2.

Il trailer de Il Mistero di Aylwood House

Il Mistero di Aylwood House: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Mistero di Aylwood House segue le vicende di una famiglia americana, composta da padre, madre e due figlie, che decide di trascorrere l'estate in una vecchia casa di campagna inglese chiamata Aylwood House e circondata da un bosco in cui sembra si aggiri uno spirito tormentato. Proprietaria della dimora è una signora (Mrs. Aylwood) la cui figlia è scomparsa inspiegabilmente nella foresta, luogo inquietante in cui cominciano a verificarsi strani accadimenti.

Il libro che ha ispirato Il Mistero di Aylwood House è già stato trasformato in un horror nel 1980: Gli occhi del parco. Diretto da John Hough e Vincent McEveety e interpretato da Bette Davis, era il film preferito di Melissa Joan Hart quand'era bambina. La regista non lo ha rivisto fino a 3 giorni prima dell'inizio delle riprese, sottoponendolo anche all'attenzione del figlio di 10 anni al quale avrebbe chiesto cosa conservare nel nuovo adattamento. All'inizio aveva pensato di interpretare lei il ruolo della Signora Aylwood, ma era troppo giovane per la parte. Anjelica Huston l'ha accettata subito dopo aver letto la sceneggiatura, dando il proprio apporto al film anche in qualità di produttrice esecutiva.

Anche se è ambientato quasi interamente di notte, Il Mistero di Aylwood House è stato girato di giorno, usando filtri speciali e ricorrendo a un cielo "in digitale". La ragione di questa scelta è stata la paura di Paula Hart di addentrarsi fra gli alberi nell'oscurità. Una delle dimore del film è appartenuta ad Agatha Christie, che vi ha scritto numerosi romanzi gialli.

