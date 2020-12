Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, orario e storia

Anticipazioni TV

Sergio Mattarella parlerà agli Italiani nel consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, in un anno tra i più difficili dal Dopoguerra a oggi.

È legittimo immaginare che il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica sia in questo 31 dicembre 2020 più atteso del solito: Sergio Mattarella, al suo sesto saluto da Presidente, si troverà a rivolgersi a un popolo italiano colpito e confuso dalla più grave crisi economica e sociale dal Dopoguerra a oggi, quella della pandemia da Covid-19. Lo farà come al solito alle 20:30, a reti pubbliche unificate Rai 1-2-3, Canale 5, Rete 4 e diretta streaming sui siti corrispondenti. Si prevede un discorso di mezz'ora, che si chiuderà intorno alle 21.

Il Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica, la storia di un appuntamento

In un 31 dicembre che assume un significato particolare per tutti noi, lasciando andare un 2020 pesantissimo, può essere curioso ricostruire a quando risale l'istituzione di questo appuntamento col Presidente della Repubblica. Andando indietro nel tempo, il primo a rivolgersi alla Nazione nel 1949 fu Luigi Einaudi, il secondo Presidente della Repubblica Italiana (1948-1955) dopo Enrico De Nicola, ma il primo eletto sotto la Costituzione entrata in vigore nell'anno dell'inizio del suo settennato. È bene ricordare che in quegli anni non si parlava di trasmissioni televisive: non che la televisione non fosse già stata inventata, anzi la sperimentazione del mezzo era ricominciata proprio nel 1949 dopo lo stop forzato della II Guerra Mondiale, ma una programmazione televisiva regolare non sarebbe partita prima del 1954. Fu comunque proprio Einaudi nel 1954 a tenere a battesimo la tradizione: sul sito del Quirinale è possibile ascoltare solo l'audio sopravvissuto del primo discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi nel 1954. Durava meno di tre minuti. Qui di seguito invece il testo del primo saluto radiofonico che chiuse il 1949 (fonte: sito del Quirinale).

Nel rigoglio di intimi affetti suscitato da questa trasmissione, mi è caro interpretare con la mia parola il fervore di sentimenti che, come sulla soglia di ogni anno, così nell'attuale vigilia ci accomuna in un palpito di mutua comprensione e di fraterna solidarietà.

Se ancor aspro è stato per molti il cammino percorso nell'anno, se i riflessi della tragedia vissuta dalla Patria non sono stati ancor tutti rimossi e se i gravi problemi tuttora attendono soluzione, giova riconoscere che anche nel 1949 il Popolo Italiano ha perseguito concorde e tenace l'opera della ricostruzione, sicché è leito guardare con fiducia all'avvenire, che sarà quale noi stessi lo avremo maturato e meritato.

Possa l'anno che sorge, con l'aiuto di Dio, essere per tutti foriero almeno di talune fra le soddisfazioni desiderate e possa il suo volgere confortarsi di una atmosfera di pace in cui sia a tutti dato di realizzare nuove tappe sulle vie del civile progresso.

Tale sono sicuro è il comune voto e tale è il mio personale augurio che si rivolge fervido e affettuoso in quest'ora a ogni italiano entro e fuori dei confini della Patria.