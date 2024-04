Il Meglio di Te: Il Film con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta in onda Stasera in Prima Visione su Rai1

Anticipazioni TV

Stasera, mercoledì 3 aprile 2024, prima serata speciale su Rai1. Va in onda Il Meglio di Te, il Film, uscito nelle sale il 9 novembre 2023, con Maria Grazia Cucinotta e Vincet Riotta, protagonisti di una storia d’amore, di perdono e di addii. Scopriamo insieme la trama completa dell’appuntamento di oggi.

Il Meglio di Te: il Film con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta stasera su Rai1

Antonio e Nicole sono due persone brillanti e di successo ma tra loro, a causa di tradimenti e incomprensioni, non è finita bene. La loro lunga e bella storia d’amore si è interrotta anni prima e Nicole ha deciso di trasferirsi altrove, per cominciare una nuova vita e ritrovare la serenità perduta. Grazie anche all’incontro con un nuovo amore, Nicole è riuscita a ricominciare e a vivere quella felicità a lungo desiderata. Il destino però vuole che il suo legame con Antonio non sia finito o meglio è Antonio, malato terminale, che non desidera morire senza il perdono della donna che ha amato e delle persone – praticamente tutte di sesso femminile – che ha fatto soffrire.

Il Meglio di te: Il Trailer Ufficiale del Film con Maria Grazia Cucinotta - HD

Con la scusa di lasciarle la sua loro vecchia casa, Antonio riesce a convincere Nicole a tornare da lui, in quella dimora dove abitano ancora alcuni degli affetti più cari di Nicole e dove lei scopre che il suo ex compagno sta morendo.

La coppia si ritrova quindi circondata da ingombranti presenze ma anche da risentimenti e vecchie ruggini che Antonio spera siano lavate vie dal perdono. Riusciranno a rifiorire i bei ricordi di quello che c'è stato e l'amore di un tempo potrà cancellare gli errori del passato e lasciare spazio a un sentimento ancora più puro e sincero con cui lasciare il mondo terreno in pace?

Il Meglio di Te ci aspetta stasera in prima serata su Rai1.