Il matrimonio che vorrei: la commedia con Meryl Streep e Tommy Lee Jones stasera su Rai Movie

Anticipazioni TV

Il film di David Frankel su un matrimonio in crisi, in onda stasera alle 21.10.

Stasera alle 21.10 Rai Movie ci presenta una commedia romantica del 2012, Il matrimonio che vorrei, con l'inedita coppia formata da Meryl Streep e Tommy Lee Jones, coadiuvati da Steve Carell. Scritto da Vanessa Taylor e diretto da David Frankel, il film ci porta all'interno della routine di un matrimonio stanco e in crisi, che ha bisogno di una nuova sferzata di energia.

Kay e Arnold Soames sono una coppia che ha bisogno di aiuto per rinvigorire la loro unione. Dormono in camere separate fin da quando il figlio minore è partito per il college e non si sono più sfiorati. Un giorno Kay confessa al marito - uomo abitudinario, che si rifiuta di ammettere che il loro matrimonio sia in crisi - di aver pagato una settimana di consulenza matrimoniale col dottor Bernie Feld (Carell), in una cittadina costiera del Maine. Sulla difensiva di fronte alle domande "indiscrete" ddel dottor Feld, Arnold reagisce malissimo, mentre Kay, in lacrime, si rifugia in un bar confidandosi con la cameriera. Alla fine, tra molte resistenze e difficoltà, i due si riavvicinano ma una volta tornati a casa, la vecchia routine sembra ricatturarli...

Il matrimonio che vorrei è stato accolto alla sua uscita con critiche positive, soprattutto per le performance dei protagonisti. Per il ruolo, Meryl Streep è stata candidata al Golden Globe e ai People's Choice Award del 2013, vincendo il premio come "Favorite Movie Icon".