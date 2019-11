Il Gusto della Felicità: da stasera su Food Network il nuovo programma con Marco Bianchi

Anticipazioni TV

Marco Bianchi entra nelle cucine degli italiani per scoprire il gusto della felicità.

Marco Bianchi è pronto ad entrare nelle cucine degli italiani per scoprire Il Gusto della Felicità, il nuovo programma di Food Network in onda da stasera, giovedì 28 novembre 2019, alle 21 e disponibile anche in streaming su Dplay.

Il Gusto della Felicità, da stasera su Food Network

Qual è il gusto della felicità? Per Marco Bianchi, food mentor, esperto di prevenzione e ideatore dell’approccio innovativo verso il mondo della nutrizione che coniuga scienza, dieta ed emozioni, la vera felicità ha il sapore della frutta fresca, i colori della verdura di stagione e il profumo della focaccia appena sfornata.

Nella nuova serie Il Gusto della Felicità, Marco Bianchi farà un viaggio nelle abitudini alimentari di chi ha deciso di cambiare stile di vita per mangiare meglio e rimettersi in forma. Il food mentor affronterà le problematiche della vita di tutti i giorni e, analizzando le consuetudini e la routine dei suoi ospiti, metterà a punto un menù conforme al loro stile di vita.

Ma soprattutto, porterà in tavola tante ricette facili e gustose, sempre perfettamente bilanciate, per mantenere quel benessere emotivo e fisico che è fondamentale per la salute. Il tutto condito da suggerimenti per rendere deliziosi anche i piatti più sani e genuini e da “pillole di scienza” che spiegano le proprietà e le virtù di cibi e nutrienti. Perché una sana e corretta alimentazione è la vera chiave della felicità!

Non perdete il primo appuntamento di stasera con Il Gusto della Felicità, in onda su Food Network dalle 21.