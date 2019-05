Il Giudice Meschino: Luca Zingaretti protagonista della Fiction Stasera su Rai 1

Terminato, con il solito successo di pubblico, il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti, smessi i panni del poliziotto, indossa la toga da pubblico ministero e torna stasera in alle 21.25 su Rai Uno con la replica di Il Giudice Meschino, film per la tv del 2014 diretto da Carlo Carlei.

La Fiction Rai, tratta dall'omonimo romanzo di Mimmo Gangemi, pubblicato nel 2009 da Einaudi, vede protagonista femminile Luisa Ranieri, dal 2012 moglie di Zingaretti nella vita reale.

A completare il cast Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas WoIl.





Anticipazioni sulla Trama de Il Giudice Meschino: Separato dalla moglie, con un figlio di 8 anni che sente per lo più come un peso, ha una relazione con Marina, Maresciallo dei Carabinieri che lavora con lui, ma senza complicazioni sentimentali o impegni per il futuro. Non è sempre stato così: Alberto un tempo era un magistrato di punta, tanto da arrivare a scontrarsi col "potere" ed uscirne con le ossa rotte.

E' da allora che Alberto ha perso ogni illusione di riuscire a cambiare le cose, è diventato cinico, disincantato, un "giudice meschino". Finché un evento terribile sconvolge la sua vita: Giorgio Maremmi, collega magistrato ed amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è come un brusco risveglio. Poco a poco e tra mille difficoltà, cerca di capire cosa c'è dietro quell'omicidio efferato. E scopre che Giorgio Maremmi si era imbattuto in una realtà terribile, un traffico di scorie radioattive interrate in una collina, vicino ad un centro abitato. Un colossale business per la 'ndrangheta, la mafia locale, un rischio letale per la salute di migliaia di innocenti.

Il Giudice Meschino con Luca Zingaretti ci dà appuntamento stasera, giovedì 30 maggio 2019, alle 21.25 su Rai 1.

