Il Covid ferma uno show storico RAI, presentato da Carlo Conti e Mara Venier?

Indiscrezioni vogliono che la RAI stia per cancellare un appuntamento storico della televisione italiana, che quest'anno doveva essere condotto da Carlo Conti e Mara Venier.

Appena dimesso dall'ospedale e immaginiamo felicissimo di tornare al lavoro, Carlo Conti potrebbe dover rinunciare a un appuntamento storico della RAI, che quest'anno avrebbe dovuto condurre i primi di dicembre in compagnia di Mara Venier: avrete già indovinato, parliamo dello Zecchino d'oro.

Stando a delle indiscrezioni, per quanto suoni assai triste, non ci sarebbero quest'anno le condizioni di sicurezza per garantire lo spettacolo al riparo dal virus, per la salute del pubblico, dei conduttori, dello staff e soprattutto dei piccoli cantanti. Si prevedevano diversi appuntamenti pomeridiani in diretta, con una serata finale, ma - sempre in via non ufficiale, si attendono conferme - la RAI starebbe per modificare il palinsesto. Leggi anche Carlo Conti dimesso dall'ospedale: il conduttore TV è in via di guarigione Nella storia dello Zecchino d'oro, dal 1959 a oggi, lo spettacolo non si è mai fermato: dai tempi del Mago Zurlì e Mariele Ventre, passando per Topo Gigio e avviando le carriere di future stelle come Cristina d'Avena (che vi cantò "Il valzer del moscerino" nel 1968), lo show è un'istituzione: cancellare lo Zecchino d'oro avrebbe un forte valore simbolico, quasi a sottolineare psicologicamente la gravità del momento che stiamo vivendo, e in qualche modo immaginiamo che la RAI o gli organizzatori si possano muovere per un appuntamento alternativo in streaming che possa rendere meno bruciante la ferita.